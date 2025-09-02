Undicesima edizione della Laureus Charity Night

Al via il conto alla rovescia per la Laureus Charity Night 2025, in programma mercoledì 3 settembre, a Milano, presso il teatro Franco Parenti. Tra i presenti all’11^ edizione, Esteban Ocon, pilota di formula 1 del Team Haas, Simone Barlaam, nuotatore paralimpico, e le campionesse Irma Testa e Valentina Diouf ascolta articolo

Si alza il sipario sull’11^ edizione della Laureus Charity Night, l’evento annuale di fundraising a supporto del lavoro di Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS. I campioni dello sport e le stelle dello spettacolo si danno appuntamento domani, mercoledì 3 settembre, al teatro Franco Parenti di Milano, per sostenere il futuro di bambine e bambini cresciuti in contesti socio-economici vulnerabili. Tra i partecipanti Esteban Ocon, pilota di Formula 1 del team Haas, le campionesse Irma Testa e Valentina Diouf, il nuotatore paralimpico Simone Barlaam, e altri sportivi e volti noti. La serata celebra anche il 25° anniversario dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, la cui prima edizione si è tenuta a Montecarlo alla presenza di Nelson Mandela, che ha ispirato il movimento Laureus con la sua iconica frase «Lo sport ha il potere di cambiare il mondo». Alla conduzione della Laureus Charity Night, Pierluigi Pardo, Ambassador di Laureus Italia. Il catering sarà curato, invece, da GUD, con la supervisione dello chef stellato Stefano Cerveni. L’evento vedrà, inoltre, la partecipazione straordinaria del coro di bambine e bambini SONG - Sistema Lombardia, affermata organizzazione che porta la musica d’insieme in quartieri periferici e condivide con Laureus i valori dell’inclusione e dell’educazione, coordinati dalla Direttrice Pilar Bravo. Si ringraziano Richemont, IWC e Ferrari Trento, da anni al fianco di Laureus. Grazie anche al supporto di Arca Fondi sgr e di StreetVox per essere al fianco di Fondazione Laureus Italia in questa edizione.

Fondazione Laureus Italia La Charity Night sarà anche l’occasione per consolidare ulteriormente la presenza di Fondazione Laureus Italia nell’ambito del Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026: il progetto “Sport for Good”, infatti, è stato incluso con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni attraverso i valori sportivi Olimpici e Paralimpici, e utilizzare lo sport come catalizzatore per il cambiamento sociale. Tra le iniziative che legano le due realtà, inoltre, nei prossimi mesi ci sarà il progetto internazionale "Sport against Crime: outreach, resilience, empowerment – SC:ORE", che vedrà il coinvolgimento di Laureus Italia tra le organizzazioni più attive del nostro Paese. Nato dalla collaborazione tra Nazioni Unite e CIO, SC:ORE mira a esplorare approcci innovativi attraverso lo sport, inclusa l'applicazione degli sport urbani, per prevenire la violenza e la criminalità giovanile. L'obiettivo è anche consolidare la conoscenza sui risultati, che proprio lo sport in questi ambiti può garantire in merito al reintegro sociale dei giovani a rischio di devianza, senza dimenticare la formazione a educatori e allenatori presenti nelle zone più povere di offerte educative pensate per i giovani. L’iniziativa si allinea perfettamente con la visione del modello "Sport for Good", rivolgendosi a scuole, organizzazioni, società sportive e associazioni che vogliono agire come agenti di cambiamento in contesti vulnerabili.

Il Programma Education Gen26 di Milano Cortina 2026 Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus Italia, afferma: "Per lo sport in Italia, il prossimo sarà un grande anno con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sono davvero entusiasta del coinvolgimento di Fondazione Laureus Italia nell’ambito del Programma Education Gen26, con cui abbiamo già organizzato dei momenti condivisi insieme ai ragazzi di alcuni progetti a Milano. L’avvio del programma internazionale SC:ORE sarà poi un ulteriore ed importante passo in avanti, volto all’utilizzo dello sport come motore d’integrazione, educazione e cultura". Domenico De Maio, Education & Culture Director Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, aggiunge: "La collaborazione con Fondazione Laureus Italia rafforza l’impegno del Programma Education Gen26 per valorizzare l’educazione e il potere dello sport come strumenti di cambiamento positivo. Mancano meno di 6 mesi alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: abbiamo un’occasione unica per ispirare le nuove generazioni, trasmettendo i valori Olimpici e Paralimpici di inclusione, resilienza e impegno. Insieme a Fondazione Laureus, stiamo offrendo ai giovani esperienze concrete di crescita e consapevolezza, affinché lo sport diventi un motore educativo e sociale capace di lasciare una legacy duratura per la Gen26".

Alcuni degli ospiti attesi Tanti i campioni dello sport e le stelle dello spettacolo che non faranno mancare il proprio supporto alla Laureus Charity Night. Tra i presenti, il francese Esteban Ocon, pilota automobilistico di Formula 1 della scuderia statunitense Haas, e che si aggiungono alla pugile Irma Testa, Ambassador Laureus, e all’ex rugbista Sean Fitzpatrick, Chairman della Laureus World Sports Academy. Parteciperanno anche Giacomo Agostini, vincitore di 15 campionati mondiali di motociclismo e Academy Member Laureus, e Davide Oldani, chef stellato e Ambassador. Con loro anche il nuotatore paralimpico Simone Barlaam, Ambassador di Milano Cortina 2026; Valentina Marchei, Olimpica di pattinaggio di figura e Responsabile del Programma Ambassador di Milano Cortina 2026; Martina Caironi, Campionessa Paralimpica, Ambassador di Milano Cortina 2026 & nel team legacy di Milano Cortina 2026; e la pallavolista e Ambassador Laureus Valentina Diouf, protagonista della terza puntata del Podcast di Fondazione Laureus Italia, disponibile sui canali ufficiali di Spotify e YouTube. Il format del podcast rivela il dietro le quinte dei progetti educativi di Laureus Italia, dimostrando fattivamente come l’educazione sportiva possa davvero fare la differenza nella vita dei giovani.