Sono ufficiali i nomi dei 33 convocati dal direttore tecnico dell'Italia Antonio Colamonici in vista dei Campionati Mondiali di canottaggio che si terranno a Shanghai, dal prossimo 21 al 28 settembre. Gli equipaggi saranno 12, per un totale di 21 uomini e 12 donne. Di seguito tutti i protagonisti Azzurri e le discipline in cui la Nazionale sarà impegnata

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT