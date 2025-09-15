Mondiali di canottaggio a Shanghai, saranno 12 gli equipaggi per l'ItaliaShanghai
Sono ufficiali i nomi dei 33 convocati dal direttore tecnico dell'Italia Antonio Colamonici in vista dei Campionati Mondiali di canottaggio che si terranno a Shanghai, dal prossimo 21 al 28 settembre. Gli equipaggi saranno 12, per un totale di 21 uomini e 12 donne. Di seguito tutti i protagonisti Azzurri e le discipline in cui la Nazionale sarà impegnata
Manca ormai sempre meno ai Campionati Mondiali di canottaggio, l'appuntamento clou della stagione post-olimpica in programma dal 21 al 28 settembre nelle acque del Water Sports Centre di Shanghai, in Cina. Nel complesso verranno assegnati 18 titoli iridati, con il tricolore che sarà assente soltanto nel doppio femminile, nel quattro di coppia femminile, nel singolo pesi leggeri femminile, nel singolo pesi leggeri maschile, nel doppio pesi leggeri femminile e nel doppio pesi leggeri maschile -le ultime quattro specialità menzionate non sono state inserite all'interno del programma dei Giochi di Los Angeles 2028. L'Italia del direttore tecnico Antonio Colamonici potrà contare su ben 12 equipaggi, per un totale di 33 azzurri (21 uomini e 12 donne) convocati in vista del prestigioso appuntamento in terra asiatica.
I convocati dal direttore tecnico Colamonici
Questi i nomi dei 33 Azzurri che partiranno per Shanghai in vista dei campionati del Mondo: si tratta di Giovanni Abagnale, Alessandro Bonamoneta, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi, Edoardo Caramaschi, Luca Chiumento, Alice Codato, Giovanni Codato, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea, Kiri English-Hawke, Alessandra Faella, Emanuele Gaetani Liseo, Giacomo Gentili, Alice Gnatta, Stefania Gobbi, Clara Guerra, Laura Meriano, Elisa Mondelli, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Francesco Pallozzi, Andrea Panizza, Giorgia Pelacchi, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Aisha Rocek, Matteo Sartori, Alfonso Scalzone, Gabriel Soares, Silvia Terrazzi, Niels Torre e Giuseppe Vicino.