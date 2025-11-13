Lo show dello Stihl Timbersports

Passione e forza, lo Stihl Timbersports alla conquista dell'ItaliaIL MONDIALE
Oltre 6mila spettatori all'Allianz Cloud Arena di Milano per il World Championship 2025 Stihl Timbersports, ospitato per la prima volta in Italia lo scorso 24 e 25 ottobre. Presenti i 12 migliori atleti del mondo del taglio sportivo della legna che si sono cimentati in 6 discipline diverse. A trionfare il neozelandese Jordan nella gara individuale e l'Australia nella prova a squadre, ma anche l'Italia del campione Perrin ha conquistato gli appassionati
Si è svolto il 24 e 25 ottobre il World Championship 2025 Stihl Timbersports, evento ospitato per la prima volta in Italia. L'Allianz Cloud Arena di Milano ha accolto i migliori atleti al mondo provenienti da 19 Nazioni diverse, che si sono sfidati nelle discipline del taglio del legno. Oltre 6mila spettatori hanno riempito l’arena in un weekend di emozione e passione, ma non è tutto. Oltre 2,1 milioni di spettatori in diretta da tutto il mondo e una grande copertura mediatica internazionale: Rai, Mediaset, Dazn, Sky, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Il Giorno, Corriere dello Sport, Tuttosport, Radio Deejay, Radio 105, ma anche testate estere come BBC, L’Équipe e The New Zealand Heralde hanno dato risonanza alla manifestazione.
Trionfano Jordan e l'Australia
Gli atleti si sono cimentati nelle 6 discipline Timbersports: Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop, Standing Block Chop, Springboard e Hot Saw. Il nuovo campione del mondo nella categoria individuale è il neozelandese Jack Jordan che, dopo la vittoria del World Trophy 2024, ha preceduto l’australiano Brayden Meyer e la giovane stella polacca Szymon Groenwald. Il campione italiano Michel Perrin, al suo debutto mondiale, si è fermato al primo turno col 12° posto dopo aver affrontato le discipline di Underhand Chop, Stock Saw e Standing Block Chop ma ha saputo conquistare l’arena. Nella gara a squadre è arrivato il decimo trionfo dell'Australia (e sesto consecutivo): i 'Chopperoos' hanno chiuso davanti a Svezia e Polonia, podio che per la prima volta ha registrato due squadre europee su tre. E la Nazionale italiana? Decimo posto per la squadra composta da Michel Perrin, Andrea Rossi, Alessandro Ciaponi, Michael Del Pin, Alberto Fumagalli e Mattia Puecher, che ha raggiunto il miglior piazzamento di sempre per gli azzurri e preceduto il Canada (medaglia di bronzo nelle edizioni 2024 e 2023).
Perrin: "Solo l'inizio del percorso"
Le parole del campione italiano 2025: "Gareggiare davanti al pubblico di casa è stata un’emozione travolgente. So che c’è ancora molto lavoro da fare, la strada è in salita e ho voglia di imparare a scalarla. Il mondiale rappresenta una tappa importante nella carriera di ogni atleta, e per me questo è solo l’inizio di un percorso di crescita. Anche nella gara a squadre abbiamo dimostrato grande affiatamento e determinazione. L’accoglienza che abbiamo ricevuto a Milano è la prova del crescente interesse del pubblico italiano verso questo sport, che sono certo continuerà a conquistare sempre più appassionati anche qui".