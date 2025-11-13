Lo show dello Stihl Timbersports

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Passione e forza, lo Stihl Timbersports alla conquista dell'Italia

IL MONDIALE

Oltre 6mila spettatori all'Allianz Cloud Arena di Milano per il World Championship 2025 Stihl Timbersports, ospitato per la prima volta in Italia lo scorso 24 e 25 ottobre. Presenti i 12 migliori atleti del mondo del taglio sportivo della legna che si sono cimentati in 6 discipline diverse. A trionfare il neozelandese Jordan nella gara individuale e l'Australia nella prova a squadre, ma anche l'Italia del campione Perrin ha conquistato gli appassionati

ascolta articolo

Si è svolto il 24 e 25 ottobre il World Championship 2025 Stihl Timbersports, evento ospitato per la prima volta in Italia. L'Allianz Cloud Arena di Milano ha accolto i migliori atleti al mondo provenienti da 19 Nazioni diverse, che si sono sfidati nelle discipline del taglio del legno. Oltre 6mila spettatori hanno riempito l’arena in un weekend di emozione e passione, ma non è tutto. Oltre 2,1 milioni di spettatori in diretta da tutto il mondo e una grande copertura mediatica internazionale: Rai, Mediaset, Dazn, Sky, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Il Giorno, Corriere dello Sport, Tuttosport, Radio Deejay, Radio 105, ma anche testate estere come BBC, L’Équipe e The New Zealand Heralde hanno dato risonanza alla manifestazione.

STIHL TIMBERSPORTS® World Championship 2025

Trionfano Jordan e l'Australia

Gli atleti si sono cimentati nelle 6 discipline Timbersports: Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop, Standing Block Chop, Springboard e Hot Saw. Il nuovo campione del mondo nella categoria individuale è il neozelandese Jack Jordan che, dopo la vittoria del World Trophy 2024, ha preceduto l’australiano Brayden Meyer e la giovane stella polacca Szymon Groenwald. Il campione italiano Michel Perrin, al suo debutto mondiale, si è fermato al primo turno col 12° posto dopo aver affrontato le discipline di Underhand Chop, Stock Saw e Standing Block Chop ma ha saputo conquistare l’arena. Nella gara a squadre è arrivato il decimo trionfo dell'Australia (e sesto consecutivo): i 'Chopperoos' hanno chiuso davanti a Svezia e Polonia, podio che per la prima volta ha registrato due squadre europee su tre. E la Nazionale italiana? Decimo posto per la squadra composta da Michel Perrin, Andrea Rossi, Alessandro Ciaponi, Michael Del Pin, Alberto Fumagalli e Mattia Puecher, che ha raggiunto il miglior piazzamento di sempre per gli azzurri e preceduto il Canada (medaglia di bronzo nelle edizioni 2024 e 2023).

STIHL TIMBERSPORTS® World Championship 2025

Perrin: "Solo l'inizio del percorso"

Le parole del campione italiano 2025: "Gareggiare davanti al pubblico di casa è stata un’emozione travolgente. So che c’è ancora molto lavoro da fare, la strada è in salita e ho voglia di imparare a scalarla. Il mondiale rappresenta una tappa importante nella carriera di ogni atleta, e per me questo è solo l’inizio di un percorso di crescita. Anche nella gara a squadre abbiamo dimostrato grande affiatamento e determinazione. L’accoglienza che abbiamo ricevuto a Milano è la prova del crescente interesse del pubblico italiano verso questo sport, che sono certo continuerà a conquistare sempre più appassionati anche qui".

STIHL TIMBERSPORTS® World Championship 2025

Altri Sport: Altre Notizie

Lo show dello Stihl Timbersports

IL MONDIALE

Oltre 6mila spettatori all'Allianz Cloud Arena di Milano per il World Championship 2025 Stihl...

"Giusti nello sport": la mostra in centro a Milano

foto e memoria

Fino al 2 dicembre a Milano, nella centralissima via Dante, si può vedere la mostra gratuita “I...

Champions League, oggi Brescia e Pro Recco su Sky

pallanuoto

Oggi in programma una doppia sfida: alle 18.30 su Sky Sport Arena e NOW in diretta CSM Oradea-AN...

Fioretto, oro donne e argento uomini in CdM

Scherma

Altre due medaglie per il fioretto italiano nella prima tappa di coppa del mondo a Palma di...

Scherma, Favaretto d'oro nel fioretto a Maiorca

Scherma

Debutto da incorniciare per il fioretto azzurro nella prima tappa di Coppa del Mondo 2025/26: oro...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS