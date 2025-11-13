Lo show dello Stihl Timbersports

Oltre 6mila spettatori all'Allianz Cloud Arena di Milano per il World Championship 2025 Stihl Timbersports, ospitato per la prima volta in Italia lo scorso 24 e 25 ottobre. Presenti i 12 migliori atleti del mondo del taglio sportivo della legna che si sono cimentati in 6 discipline diverse. A trionfare il neozelandese Jordan nella gara individuale e l'Australia nella prova a squadre, ma anche l'Italia del campione Perrin ha conquistato gli appassionati ascolta articolo

Si è svolto il 24 e 25 ottobre il World Championship 2025 Stihl Timbersports, evento ospitato per la prima volta in Italia. L'Allianz Cloud Arena di Milano ha accolto i migliori atleti al mondo provenienti da 19 Nazioni diverse, che si sono sfidati nelle discipline del taglio del legno. Oltre 6mila spettatori hanno riempito l’arena in un weekend di emozione e passione, ma non è tutto. Oltre 2,1 milioni di spettatori in diretta da tutto il mondo e una grande copertura mediatica internazionale: Rai, Mediaset, Dazn, Sky, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Il Giorno, Corriere dello Sport, Tuttosport, Radio Deejay, Radio 105, ma anche testate estere come BBC, L’Équipe e The New Zealand Heralde hanno dato risonanza alla manifestazione.

STIHL TIMBERSPORTS® World Championship 2025

Trionfano Jordan e l'Australia Gli atleti si sono cimentati nelle 6 discipline Timbersports: Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop, Standing Block Chop, Springboard e Hot Saw. Il nuovo campione del mondo nella categoria individuale è il neozelandese Jack Jordan che, dopo la vittoria del World Trophy 2024, ha preceduto l’australiano Brayden Meyer e la giovane stella polacca Szymon Groenwald. Il campione italiano Michel Perrin, al suo debutto mondiale, si è fermato al primo turno col 12° posto dopo aver affrontato le discipline di Underhand Chop, Stock Saw e Standing Block Chop ma ha saputo conquistare l’arena. Nella gara a squadre è arrivato il decimo trionfo dell'Australia (e sesto consecutivo): i 'Chopperoos' hanno chiuso davanti a Svezia e Polonia, podio che per la prima volta ha registrato due squadre europee su tre. E la Nazionale italiana? Decimo posto per la squadra composta da Michel Perrin, Andrea Rossi, Alessandro Ciaponi, Michael Del Pin, Alberto Fumagalli e Mattia Puecher, che ha raggiunto il miglior piazzamento di sempre per gli azzurri e preceduto il Canada (medaglia di bronzo nelle edizioni 2024 e 2023).

Perrin: "Solo l'inizio del percorso" Le parole del campione italiano 2025: "Gareggiare davanti al pubblico di casa è stata un’emozione travolgente. So che c’è ancora molto lavoro da fare, la strada è in salita e ho voglia di imparare a scalarla. Il mondiale rappresenta una tappa importante nella carriera di ogni atleta, e per me questo è solo l’inizio di un percorso di crescita. Anche nella gara a squadre abbiamo dimostrato grande affiatamento e determinazione. L’accoglienza che abbiamo ricevuto a Milano è la prova del crescente interesse del pubblico italiano verso questo sport, che sono certo continuerà a conquistare sempre più appassionati anche qui".