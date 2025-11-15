Uim Xcat show, prima assoluta in Kuwait

Per la prima volta il Campionato del Mondo Uim Xcat approda in Kuwait, portando sulle acque del Golfo velocità mozzafiato, catamarani oltre i 200 km/h e i migliori piloti del mondo. Tra loro, gli italiani Fratelli Schiano di Cola, campioni del mondo in carica, pronti a difendere il titolo con talento e spettacolarità.

Superano i 200 km/h e soprattutto sono i protagonisti di spettacolari testa a testa sull’acqua, con piloti e team professionisti che non lasciano nulla al caso. Queste competizioni sono la massima rappresentazione tecnologica delle barche da competizione e i catamarani del Campionato del Mondo UIM XCat si sono dati appuntamento in Kuwait per la prima volta nella storia.

Tra loro, gli italiani Fratelli Schiano di Cola, campioni del mondo in carica, pronti a difendere il titolo e respingere gli attacchi di seri pro della disciplina. Ma l’Italia, culla di una tradizione motonautica, si prepara ancora una volta a essere grande protagonista anche nelle acque del Kuwait. Occhi puntati quindi proprio sui Fratelli Schiano di Cola, portacolori del Team 96 Fujairah Racing Team, campioni del mondo in carica e attualmente terzi nella classifica 2025. La coppia napoletana, sinonimo di talento, coraggio e passione tricolore, incarna alla perfezione lo spirito dell’XCAT: velocità estrema, affiatamento e controllo assoluto anche nelle condizioni più impegnative.

Il campionato vive anche su un leggendario passato che ha visto impegnati nelle competizioni off-shore piloti di Formula 1, prestigiosi capitani di industria, tennisti e calciatori di primissimo piano. A fare da pigmalione a questo campionato anche Diego Armando Maradona, che non si lasciò sfuggire l’occasione di sentirsi a casa propria, cullato da tutto il team della UIM che lo aveva adottato come punto di riferimento.

Le ultime due gare della stagione, partendo proprio dalla prossima in Kuwait sapranno certamente rinverdire i fasti passati e regalare splendide emozioni sportive.