Uim Xcat show, prima assoluta in Kuwait

Uim Xcat Championship, si corre per la prima volta assoluta in KuwaitMONDIALE
Superano i 200 km/h e soprattutto sono i protagonisti di spettacolari testa a testa sull’acqua, con piloti e team professionisti che non lasciano nulla al caso. Queste competizioni sono la massima rappresentazione tecnologica delle barche da competizione e i catamarani del Campionato del Mondo UIM XCat si sono dati appuntamento in Kuwait per la prima volta nella storia.
Tra loro, gli italiani Fratelli Schiano di Cola, campioni del mondo in carica, pronti a difendere il titolo e respingere gli attacchi di seri pro della disciplina. Ma l’Italia, culla di una tradizione motonautica, si prepara ancora una volta a essere grande protagonista anche nelle acque del Kuwait. Occhi puntati quindi proprio sui Fratelli Schiano di Cola, portacolori del Team 96 Fujairah Racing Team, campioni del mondo in carica e attualmente terzi nella classifica 2025. La coppia napoletana, sinonimo di talento, coraggio e passione tricolore, incarna alla perfezione lo spirito dell’XCAT: velocità estrema, affiatamento e controllo assoluto anche nelle condizioni più impegnative.
Il campionato vive anche su un leggendario passato che ha visto impegnati nelle competizioni off-shore piloti di Formula 1, prestigiosi capitani di industria, tennisti e calciatori di primissimo piano. A fare da pigmalione a questo campionato anche Diego Armando Maradona, che non si lasciò sfuggire l’occasione di sentirsi a casa propria, cullato da tutto il team della UIM che lo aveva adottato come punto di riferimento.
Le ultime due gare della stagione, partendo proprio dalla prossima in Kuwait sapranno certamente rinverdire i fasti passati e regalare splendide emozioni sportive.
Kuwait City, 20–22 novembre 2025
In collaborazione con il Kuwait Sea Sport Club, il Campionato del Mondo UIM XCAT sarà ospitato in Kuwait per la prima volta nella storia. Un evento che segna un traguardo storico sia per la nazione del Golfo che per l'intero mondo della motonautica.
Rappresenta il massimo vertice delle competizioni internazionali di motonautica offshore e lo spettacolare evento è riconosciuto come l’essenza della velocità, della potenza e del lavoro di squadra sotto il profilo tecnologico e tecnico.
“Ospitare il campionato di motonautica più prestigioso e impegnativo al mondo in Kuwait è per noi un immenso onore,” ha dichiarato Khaled Mohamed Alfoudari, Segretario Generale del Kuwait Sea Sport Club. “Abbiamo voluto iniziare dal vertice assoluto, portando nel nostro Paese il campionato che definisce gli standard globali di eccellenza in questo sport.”
Anche Raffaele Chiulli, Presidente della Union Internationale Motonautique (UIM), ha commentato: “Siamo entusiasti di portare l’UIM XCAT World Championship in Kuwait — una nazione che condivide con noi la passione per l’eccellenza e l’innovazione nella motonautica. Questo debutto segna un passo fondamentale per il Kuwait sulla scena mondiale e ne conferma il ruolo emergente come nuovo centro di riferimento per gli sport marini d’élite nella regione.”
Questa collaborazione tra il Kuwait Sea Sport Club e la UIM sottolinea l’ambizione del Kuwait di affermarsi come destinazione globale per gli sport acquatici di alto livello, unendo competizione mondiale, tradizione marittima e visione turistica e sportiva d’avanguardia.
L’Italia protagonista nel mondiale XCAT
