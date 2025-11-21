Offerte Black Friday
È morto Alessandro Scapecchi, il campione di boxe (leggeri e superleggeri) aveva 67 anni

pugilato

A 66 anni è morto l’ex pugile Alessandro Scapecchi, ex campione di boxe italiano nelle categorie dei pesi leggeri e super leggeri. Il cordoglio della federazione pugilistica italiana

 

E' morto a 66 anni Alessandro Scapecchi, pugile grossetano ex campione italiano di boxe dei leggeri e super leggeri. "Il pugilato Italiano piange la scomparsa di Alessandro Scapecchi, gloria del pugilato grossetano, ex campione italiano dei leggeri e super leggeri, spentosi nella giornata di ieri all'età di 66 anni" scrive sul proprio sito la federazione pugilistica italiana il cui presidente Flavio D'Ambrosi, "a nome e per conto di tutto il movimento pugilistico nazionale, esprime il suo più vivo cordoglio per la dipartita di questo campione, facendo le sue più profonde condoglianze alla famiglia e a tutto il pugilato toscano". 

Sindaco Grosseto: "Scapecchi figura preziosa"

"La nostra città perde una figura preziosa" così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ricorda Scapecchi come "pugile di grande talento e uomo di valori autentici, che per anni ha rappresentato con orgoglio Grosseto dentro e fuori dal ring. Alessandro non è stato soltanto un atleta: è stato un esempio. La sua dedizione, la sua disciplina e la sua capacità di trasformare lo sport in uno strumento educativo hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità e in tutti i giovani che ha ispirato. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città, esprimo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a chiunque abbia condiviso con lui passione e percorso. Grosseto ricorderà sempre Alessandro per ciò che ha dato e per ciò che ha rappresentato".

