World Legends Padel Tour, le Finals si avvicinano

Si avvicinano le Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale del padel riservato alle Legends del calcio, giunto alla seconda edizione. Il 29 e il 30 novembre, a Miami, verrà messo in palio il titolo più prestigioso: quello di coppia Campione del Mondo del World Legends Padel Tour. "Sarà la miglior tappa mai vista e organizzata - dichiara Alessandro Moggi, presidente di WLPT – e per riuscirci il nostro è stato un investimento monstre, senza precedenti, sotto ogni punto di vista: economico, organizzativo, di tempo. Non abbiamo lasciato indietro nulla, ad ogni singolo e all’apparenza minimo dettaglio è stato dedicato il giusto tempo. Faccio un esempio: le ore totali di lavoro dedicate alla preparazione dell’evento sono state 1400, con 25 persone coinvolte, e stiamo parlando di professionisti di altissimo profilo nei rispettivi settori. Particolare attenzione è stata riservata alla scelta delle location: volevamo scegliere le migliori della città, e ci siamo riusciti".