Biathlon: Dorothea Wierer 3^ nella sprint di Le Grand Bornand, Vittozzi chiude 4^

biathlon

Dorothea Wierer inizia al meglio la tappa di Annecy-Le Grand Bornand con il terzo posto nella sprint. Zero errori al poligono per l'azzurra, lontana 11''4 dalla vincitrice Oeberg. Quarto posto per Vittozzi, lontana poco più di 3 secondi dal podio

Arriva il quarto podio stagionale per Dorothea Wierer. Dopo la vittoria nell'individuale di Ostersund - e i piazzamenti nelle staffette sempre in Svezia - la biathleta azzurra ha centrato il terzo posto nella sprint di Annecy-Le Grand Bornand (Francia). Una prova senza errori al poligono per Wierer che ha chiuso con 11.4 secondi di ritardo dalla svedese Hanna Oeberg, vincitrice davanti alla francese Lou Jeanmonnot. Al 52esimo podio individuale in carriera, Wierer ha chiuso davanti alla connazionale Lisa Vittozzi. Anche per la sappadina nessun errore al poligono (e migliore shooting time), ma tempo sugli sci più altro che l'ha vista chiudere la gara al quarto posto, lontana 3.5 secondi dalla compagna di squadra. Entrambe, però, avranno un'ottima posizione di partenza nell'inseguimento in programma sabato alle 12.15. Anna Magnusson, oggi solo 38esima, resta leader della generale con 317 punti ma Jeanmonnot è a una sola lunghezza, con Kirkeeide terza a 294 tallonata da Wierer, quarta con 290; sesta Vittozzi con 259.

Sprint Le Grand Bornand, l'ordine d'arrivo

  1. Hanna Oeberg (Swe) 19:24.9
  2. Lou Jeanmonnot (Fra) +3.3
  3. Dorothea Wierer (Ita) +11.4
  4. Lisa Vittozzi (Ita) +14.9
  5. Paulina Batovska-Fialkova (Svk) +16.2
  6. Suvi Minkkinen (Fin) +27.0
  7. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) +27.5
  8. Karoline Offigstad Knotten (Nor) +30.1

