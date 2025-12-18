Snowboard, Fischnaller vince a Carezza

Per la quarta volta nella storia lo snowboard italiano conquista un podio completo in Coppa del Mondo. Il risultato arriva nella tappa di Carezza a Bolzano dove l'"eterno" Roland Fischnaller ha vinto su Aaron March, leader della classifica mondiale. Terzo posto per Mirko Felicetti. L'Italia era riuscita a portare quattro azzurri nei quarti di finale, con l'eliminazione poi di Edwin Coratti per mano di Andreas Promegger. Azzurri al quarto successo consecutivo dopo quelli raccolti nell’ordine da Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti ed Aaron March. Quattro vittorie, quattro vincitori diversi: un elemento che da la dimensione del dominio del dream team azzurro coordinato dal dt Cesare Pisoni. Queste le prime impressioni a caldo di Fischnaller: “Devo ringraziare mia moglie che ha organizzato tutte le terapie per rimettermi in sesto dopo l’infortunio di novembre. Con Aaron abbiamo fatto tante finali assieme in questi anni e questa potrebbe essere per me l’ultima a Carezza”