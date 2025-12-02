CdM Biathlon, Wierer vince la 15 km a Ostersund

Successo numero 17 per Dorothea Wierer in Coppa del mondo: l'azzurra ha vinto la 15km individuale nella tappa a Ostersund. Beffata la finlandese Leinamo, seconda a soli tre decimi di distacco. Si tratta della sesta vittoria nella città svedese per Wierer, a 10 anni dal primo trionfo nella competizione e dopo due stagioni di digiuno

Ostersund, città-amuleto per Wierer

Risultato prestigioso per l'atleta di Anterselva, che inizia nel migliore dei modi la stagione che porta alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con le prove di biathlon da disputare proprio nel suo paese. Aspettando le gare di casa, Wierer si conferma regina di Ostersund, dove ha conquistato la sua sesta vittoria in carriera, compreso il Mondiale nella mass start nel 2019. Nella stessa città ha ottenuto il primo acuto in Coppa del Mondo 10 anni fa, il 3 dicembre 2015, e aveva vinto l'ultima prova il 12 marzo 2023. Infrangere un digiuno di oltre due anni è il modo migliore per prepararsi al sogno olimpico.