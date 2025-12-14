Offerte Sky
Atletica, Europei cross Lagoa: Battocletti e staffetta mista d'oro. I risultati di oggi

Atletica

Agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, Nadia Battocletti si conferma campionessa dopo il trionfo del 2024. La trentina conclude la sua prova con il tempo di 24'52", staccando di 15 secondi la britannica Megan Keith. Italia d'oro anche nella staffetta mista, con Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese

ascolta articolo

Nadia Battocletti si conferma regina d'Europa del cross. La campionessa azzurra ha vinto anche a Lagoa, in Portogallo, dopo il trionfo del 2024. Per la trentina, che ha preceduto la britannica, Megan Keith, e la turca Can, si tratta del terzo podio consecutivo a livello continentale considerando anche l'argento a Bruxelles 2023.

Fa festa anche la staffetta mista

Giornata fantastica per i colori azzurri. Oltre all'oro di Battocletti, fa festa anche la staffetta mista formata da Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese. Italia sul gradino più alto del podio in 17:12, argento al Portogallo (17:16) e bronzo alla Gran Bretagna (17:17). Terzo trionfo nelle ultime quattro edizioni per gli azzurri, già campioni d’Europa a Piemonte 2022 oltre che ad Antalya 2024.

