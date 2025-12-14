Agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, Nadia Battocletti si conferma campionessa dopo il trionfo del 2024. La trentina conclude la sua prova con il tempo di 24'52", staccando di 15 secondi la britannica Megan Keith. Italia d'oro anche nella staffetta mista, con Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese

Nadia Battocletti si conferma regina d'Europa del cross. La campionessa azzurra ha vinto anche a Lagoa, in Portogallo, dopo il trionfo del 2024. Per la trentina, che ha preceduto la britannica, Megan Keith, e la turca Can, si tratta del terzo podio consecutivo a livello continentale considerando anche l'argento a Bruxelles 2023.