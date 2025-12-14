Lorenzo Mattia Berlusconi, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha vinto il suo primo match gestito dalla Fpi (Federazione Pugilistica Italiana) nella categoria 55 chili under 17. Come nasce la sua passione per la boxe e quella volta che il papà incontrò Mike Tyson ad Arcore... ascolta articolo

Al PalaPaglini di Savona, Lorenzo Mattia Berlusconi ha esodito nel suo primo match di pugilato federale, sconfiggendo Filippo Pegorari del team Barge Boxe. Per il quindicenne, nipote di Silvio Berlusconi, è un ulteriore step nel suo percorso di crescita come pugile, certificato dai successi nel Kombat Tour Italia, che gli hanno permesso di ottenere anche la cintura di campione regionale under 15 categoria 50 kg. Questo sabato l'esordio in un incontro organizzato dalla Fpi (Federazione Pugilistica Italiana) con in tribuna presenti i genitori (Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin). Lorenzo ha brillato sul ring, mostrando i progressi fatti sotto la guida del suo allenatore Amedeo Marai. Si trattava per il giovane 15enne del primo approccio col pugilato a contatto pieno: Lorenzo, infatti, fin qui aveva lottato secondo le regole dilettantistiche del Kombat Tour, che vietano colpi in alcune zone del corpo rischiose e prevedono un particolare sistema di punteggio basato sul punto e la modalità in cui si sferra il colpo.

Come nasce la passione di Lorenzo Berlusconi per la boxe La scelta di Lorenzo Berlusconi di dedicarsi al pugilato nasce dalla passione di famiglia per la boxe (disciplina praticata in gioventù anche da suo padre). Il giovane Berlusconi ha iniziato ad allenarsi nella palestra "Area Bastarda" di Rapallo, non lontano da Portofino, dove la famiglia vive, facendosi notare da Amedeo Marai. Sotto la sua guida, Lorenzo ha esordito nei suoi primi incontri ufficiali, attirato anche l'attenzione di Clemente Russo, allenatore della nazionale: "In Lorenzo vedo una grande qualità tecnica - aveva dichiarato qualche mese fa -. A differenza di tanti ragazzi, quando lo guardo vedo un pugile intelligente che non vuole prendere colpi, ma mettere punti a segno. Se continua così, allenandosi con impegno può togliersi tante belle soddisfazioni...".

Pier Silvio Berlusconi: "Sogno di vederlo alle Olimpiadi" Il primo tifoso di Lorenzo è ovviamente suo padre Pier Silvio, che non si perde un match: "Lorenzo ha fatto anche altre discipline, gli riusciva bene tutto. Io ho praticato karate e boxe, così ha voluto provare anche lui - ha spiegato il papà in un'intervista passata -. Non l'ho forzato, è stata una sua scelta. Sono felice che faccia pugilato perché è una scuola di comportamento che insegna l’impegno quotidiano, il rispetto e la perseveranza". Fino al sogno nel cassetto, confessato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset di quest'anno: "Se mi piacerebbe vederlo a Los Angeles 2028? È un sogno…"

Quella volta che Pier Silvio incontrò Mike Tyson... Nel 1991 Mike Tyson, all'apice della sua fama, visitò l'Italia per la prima volta. Era un tour promozionale organizzato dal suo promoter Don King. Durante la sua tappa a Milano, Silvio Berlusconi lo invitò per una colazione privata nella sua villa di Arcore. A quell’incontro partecipò anche Pier Silvio Berlusconi, come si può vedere nel video qui sotto. Tyson, durante il suo giro in Italia, fece anche apparizioni televisive negli studi di Mediaset (all'epoca Fininvest) e chiuse in bellezza visitando la sede della Lamborghini a Modena e regalandosi una Diablo gialla.