Biathlon, Vittozzi vince inseguimento a Hochfilzen

L'atleta azzurra ha conquistato la vittoria nell'inseguimento femminile a Hochfilzen, gara della coppa del mondo di biathlon. Vittozzi ha recuperato 1 minuto e scalato 13 posizioni, dal 14° 1° posto. Sul podio la svedese Magnusson e la norvegese Kirkeeide. Nono posto per Dorothea Wierer

Lisa Vittozzi è perfetta ed implacabile nell’inseguimento che chiude la tappa di Hochfilzen (Austria) e trasforma il 14esimo posto della sprint in uno straordinario successo che la riporta sul gradino più alto del podio ventuno mesi dopo il trionfo di Canmore che aveva di fatto certificato il successo della coppa del mondo 2023/24. La sappadina mette sul campo una prestazione esemplare su ogni fronte. Il giro finale è una progressione costante, che impedisce ad Anna Magnusson (0-0-1-0) di rientrare: Vittozzi trionfa in 28’31″5 con tanto di inchino sul traguardo, la svedese è seconda a 11″4 con la norvegese Maren Kirkeeide (1-1-1-) terza a 39″5.

Due errori nel cuore della gara fanno invece perdere contatto con le migliori a Dorothea Wierer (0-1-1-0) che trova comunque un buon nono posto a 54″9. Prestazione robusta quindi per Rebecca Passler che con un singolo errore in apertura (1-0-0-0) mette a referto un progresso di venticinque posizioni per la 27esima piazza finale a 2’02 mentre Samuela Comola (0-0-0-2) chiude la zona punti al 40esimo posto.Magnusson mantiene la leadership della classifica generale con 314 punti davanti a Kirkeeide (260) e Jeanmonnot (241, oggi settima), Wierer supera Minkinnen ed è quinta (225) mentre Vittozzi scala la classifica ed è settima con 204 punti. La coppa del mondo riprende giovedì 18 dicembre dalla francese Le Grand Bornard con la sprint femminile, seguiranno inseguimento e le prime mass start di stagione.

(Fonte: www.fisi.org)