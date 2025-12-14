Snowboard Cervinia, 2° posto per Moioli-Sommariva

Offerte Sky
Snowboard, coppa del mondo: Moioli-Sommariva secondi nella prova a squadre a Cervinia

snowboard

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva secondi nella prova mista a squadre a Cervinia, gara di coppa del mondo di snowboard. Gli azzurri sono stati preceduti dalla Gran Bretagna, terzo posto per Francia 2. Il secondo team italiano chiude invece la gara al sesto posto

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva portano l'Italia sul podio anche nella domenica di Cervinia: la tappa valdostana di Coppa del Mondo si chiude con il secondo posto della coppia azzurra nella prova mista a squadre, vinta dalla Gran Bretagna con Huw Nightingale e Charlotte Bankes. Finale combattuta ai piedi del Cervino: nella prova  maschile Sommariva cede qualche metro agli avversari, tocca quindi a Moioli tentare la rimonta che riesce fino alla seconda piazza. La bergamasca infila la tedesca Jana Fischer e la francese Chleo Trespeuch per conquistare un nuovo secondo posto dopo quello di sabato. Insieme a Gran Bretagna e Italia, sul podio trova spazio Francia 2, schierata con Chollet/Trespeuch Sesta piazza quindi per il secondo team azzurro: Omar Visintin e Lisa Francesia Boirai hanno sfiorato a loro volta l'accesso nella finale principale, per poi chiudere alle spalle dell'Australia e davanti a Svizzera 2 la sfida per la quinta piazza. Molto positivo nel complesso l'impatto stagionale della diciassettenne Francesia Boirai, già protagonista nella prova individuale di sabato. La prossima tappa di coppa del mondo è in programma tra il 16 ed il 18 gennaio nella cinese Dongbeiya dove saranno previste due sfide individuali

