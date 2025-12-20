Joshua senza pietà: Paul Ko al 6° round con la mascella rotta. Le foto del match
È durato 6 round il match-evento tra l'ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua e lo youtuber-pugile Jake Paul, poi il destro dell'inglese ha rotto la mascella dell'avversario e l'ha costretto al ko. Un incontro che ha garantito quasi 100 milioni di dollari a testa...
- L'arrivo sul ring al Kaseya Center di Miami di Jake Paul, lo youtuber-pugile che poco più di un anno fa aveva battuto ai punti Myke Tyson in un altro mega evento trasmesso in diretta mondiale
- Molto più misurato l'ingresso di Anthony Joshua, oro olimpico nel 2012 e due volte campione del mondo dei pesi massimi, reduce dal ko con Dubois e un bilancio di 28 vittorie su 32 incontri prima di affrontare lo statunitense
- Tutto esaurito al Kaseya Center di Miami per un evento che ha garantito 92 milioni di dollari a testa per i due sfidanti
- Nei primi 4 round Joshua non ha affondato troppo il colpo, mentre Paul è riuscito a tenere in piedi l'incontro aggrappandosi all'avversario
- Nel quinto round, invece, l'inglese ha aumentato la pressione e messo al tappeto per la prima volta Paul che, però, si è rialzato
- Nonostante la 'sofferenza' lo youtuber-pugile non ha rinunciato alla sua spavalderia...
- Paul è riuscito a rialzarsi ancora dopo aver incassato il destro di Joshua una seconda volta
- Nel mentre è riuscito anche a sferrare un bel destro a Joshua, ma senza conseguenze sull'incontro...
- ...che infatti è terminato subito dopo al sesto round! Il destro di Joshua ha rotto la mascella di Paul e lo ha messo ko
- "Non è stata la migliore prestazione - ha ammesso Joshua dopo l'incontro -. Ma l'obiettivo finale era quello di prendere Jake Paul, bloccarlo e fargli male. Voglio rendergli omaggio: si è rialzato più e più volte. È stata dura per lui, ma ha continuato a cercare una soluzione. Ci vuole un vero uomo per farlo".
- "È stato divertente, ho dato il massimo - ha detto, invece, Paul -. Ma Anthony è uno dei migliori in assoluto. Mi prenderò una piccola pausa, poi tornerò e vincerò il campionato mondiale"
- Joshua ha aggiornato il suo bilancio a 29 vittorie in 33 incontri