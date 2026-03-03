Al via il World Baseball Classic, evento che richiama le migliori squadre al mondo, giunto alla sesta edizione. Tutte le partite dell’Italia, le semifinali e la finale del torneo da seguire su Sky e NOW. Sabato 7 marzo l'esordio degli azzurri al Daikin Park di Houston contro il Brasile alle 19 su Sky Sport Mix

La grande primavera del baseball internazionale arriva su Sky e in streaming su NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce le migliori 20 nazionali del mondo che quest’anno si gioca nei diamanti di Miami , Houston , Tokyo e San Juan (Porto Rico) . Da sabato 7 marzo nella Casa dello Sport sarà possibile seguire in diretta tutte le partite della Nazionale Italiana , oltre alle semifinali e alla finale .

Esordio Azzurro il 7 marzo contro il Brasile

Sabato 7 marzo il primo incontro degli azzurri contro la nazionale verdeoro del Brasile, dalle 19 su Sky Sport Mix. Domenica 8 marzo alle 18 il secondo match dell’Italia contro la Gran Bretagna (Sky Sport Max), mentre nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, alle 2, si torna in campo contro i padroni di casa degli Stati Uniti, ancora su Sky Sport Max. Ultimo incontro della fase a gironi mercoledì 11 marzo a mezzanotte contro il Messico (Sky Sport Max). La telecronaca delle partite è affidata a Danilo Freri, Nicolò Gatti, Michele Gallerani, Pietro Nicolodi e Roberto Gotta, con reportage, interviste e analisi delle partite per tutta la durata del torneo su Sky Sport 24. Contenuti digitali sempre disponibili per tutta la durata del torneo su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram, TikTok).