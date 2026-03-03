Offerte Sky
Il World Baseball Classic 2026 su Sky. Il 7 marzo l'esordio dell'Italia contro il Brasile

dal 7 marzo
Foto FIBS

Al via il World Baseball Classic, evento che richiama le migliori squadre al mondo, giunto alla sesta edizione. Tutte le partite dell’Italia, le semifinali e la finale del torneo da seguire su Sky e NOW. Sabato 7 marzo l'esordio degli azzurri al Daikin Park di Houston contro il Brasile alle 19 su Sky Sport Mix

ascolta articolo

La grande primavera del baseball internazionale arriva su Sky e in streaming su NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce le migliori 20 nazionali del mondo che quest’anno si gioca nei diamanti di Miami, Houston, Tokyo e San Juan (Porto Rico). Da sabato 7 marzo nella Casa dello Sport sarà possibile seguire in diretta tutte le partite della Nazionale Italiana, oltre alle semifinali e alla finale.

L’Italia, reduce dalla storica qualificazione ai quarti di finale nell’edizione 2023, affronta il torneo con rinnovate ambizioni sotto la guida del manager Francisco Cervelli, alla testa di un gruppo atteso da un girone di alto livello composto da Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico.

Esordio Azzurro il 7 marzo contro il Brasile

Sabato 7 marzo il primo incontro degli azzurri contro la nazionale verdeoro del Brasile, dalle 19 su Sky Sport Mix. Domenica 8 marzo alle 18 il secondo match dell’Italia contro la Gran Bretagna (Sky Sport Max), mentre nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, alle 2, si torna in campo contro i padroni di casa degli Stati Uniti, ancora su Sky Sport Max. Ultimo incontro della fase a gironi mercoledì 11 marzo a mezzanotte contro il Messico (Sky Sport Max). La telecronaca delle partite è affidata a Danilo Freri, Nicolò Gatti, Michele Gallerani, Pietro Nicolodi e Roberto Gotta, con reportage, interviste e analisi delle partite per tutta la durata del torneo su Sky Sport 24Contenuti digitali sempre disponibili per tutta la durata del torneo su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram, TikTok).

La rosa dell'Italia selezionata da Francisco Cervelli

Lanciatori (15)

Sam Aldegheri, Dan Altavilla, Dylan Delucia, Matt Festa, Gordon Graceffo, Alek Jacob, Joseph La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinaccio, Kyle Nicolas, Aaron Nola, Adam Ottavino, Gabriele Quattrini, Claudio Scotti e Greg Weissert.

Ricevitori (2)

J.J. D'Orazio, Kyle Teel.

Interni (8)

Sam Antonacci, Jon Berti, Zach Dezenzo, Andrew Fischer, Giaconino Lasaracina, Miles Mastrobuoni (utility player), Vinnie Pasquantino e Thomas Saggese.

Esterni (5)

Jac Caglianone, Dominic Canzone, Jakob Marsee, Nick Morabito e Dante Nori.

Foto Corrado Benedetti-Duck Photo Press per FIBS

Il World Baseball Classic su Sky e NOW

SABATO 7 MARZO

  • Alle 19: ITALIA-BRASILE su Sky Sport Mix. Telecronaca Danilo Freri e Roberto Gotta

DOMENICA 8 MARZO

  • Alle 18: GRAN BRETAGNA-ITALIA su Sky Sport Max. Telecronaca Nicolò Gatti e Roberto Gotta

NOTTE MARTEDÌ 10 - MERCOLEDÌ 11 MARZO

  • Alle 2: ITALIA-STATI UNITI su Sky Sport Max. Telecronaca Pietro Nicolodi e Michele Gallerani

NOTTE MERCOLEDÌ 11 – GIOVEDÌ 12 MARZO

  • Alle 24: ITALIA-MESSICO su Sky Sport Max. Telecronaca Danilo Freri e Michele Gallerani

