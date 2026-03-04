Dopo una settimana dal grave incidente in ascensore in Sudafrica (era il 26 febbraio) Andrea Pavan è stato dimesso dall'ospedale, come comunicato dal 36enne golfista romano sui propri account social. "Oggi è stato un grande giorno. Sono stato dimesso dall'ospedale per continuare la riabilitazione in un alloggio nelle vicinanze - ha scritto Pavan - Sembra davvero un miracolo poter camminare e iniziare a fare alcune attività di base, anche se a ritmo molto lento e attento". Adesso, il golfista italiano dovrà restare in Sudafrica per altre 5 settimane per proseguire il percorso di riabilitazione, ma aver lasciato l'ospedale rappresenta sicuramente un aggiornamento importante sul miglioramento delle condizioni di Pavan: "La strada è molto lunga, ma questo piccolo passo mi fa sentire bene", ha aggiunto.