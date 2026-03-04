Con un post sul suo profilo Instagram, Andrea Pavan ha annunciato di essere stato dimesso dall'ospedale in Sudafrica in cui ha passato l'ultima settimana per curarsi dopo il grave incidente in ascensore avvenuto il 26 febbraio scorso
Dopo una settimana dal grave incidente in ascensore in Sudafrica (era il 26 febbraio) Andrea Pavan è stato dimesso dall'ospedale, come comunicato dal 36enne golfista romano sui propri account social. "Oggi è stato un grande giorno. Sono stato dimesso dall'ospedale per continuare la riabilitazione in un alloggio nelle vicinanze - ha scritto Pavan - Sembra davvero un miracolo poter camminare e iniziare a fare alcune attività di base, anche se a ritmo molto lento e attento". Adesso, il golfista italiano dovrà restare in Sudafrica per altre 5 settimane per proseguire il percorso di riabilitazione, ma aver lasciato l'ospedale rappresenta sicuramente un aggiornamento importante sul miglioramento delle condizioni di Pavan: "La strada è molto lunga, ma questo piccolo passo mi fa sentire bene", ha aggiunto.
Cosa era successo il 26 febbraio
Il golfista romano si trovava a Stellenbosch, a circa 50 km a est di Città del Capo, per disputare il South African Open, quando è rimasto vittima di un incidente in ascensore. Secondo le ricostruzioni, Pavan avrebbe chiamato l'ascensore dell'albergo in cui alloggiava ma, non accorgendosi che la cabina non era arrivata, sarebbe entrato comunque nell'ascensore, precipitando per tre piani nel vuoto del vano. Sono servite sei ore di intervento chirurgico per curare diverse fratture alle vertebre, seuite da un periodo di degenza prima delle dimissioni dall'ospedale avvenute oggi.