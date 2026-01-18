Pattinaggio di figura, Guignard e Fabbri argento agli Europei

La spedizione azzurra agli Europei di pattinaggio di figura a Sheffield si conclude con un'altra medaglia. Charlene Guignard e Marco Fabbri salgono ancora sul podio e si prendono l'argento che rappresenta la loro sesta medaglia in carriera, nonché la quinta consecutiva. La coppia azzurra totalizza un punteggio nella free dance 125.86, per un totale di 210.34, e riesce a piazzarsi al secondo davanti al tandem britannico Fear/Gibson grazie all'errore di quest'ultimo. L'oro lo conquista la coppia francese formata da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron che chiude con un punteggio complessivo di 222.43.

