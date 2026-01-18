Pattinaggio di figura, Guignard e Fabbri argento agli Europei

Pattinaggio di figura, Guignard e Fabbri argento agli Europeipattinaggio
L'ultima medaglia per l'Italia agli Europei di pattinaggio arriva dalla coppia Guignard-Fabbri che, dopo l'ultima prova di free dance, chiude con un punteggio totale di 210.34. Oro ai francesi Beaudry-Cizeron, chiude il podio la coppia britannica formata da Fear e Gibson
La spedizione azzurra agli Europei di pattinaggio di figura a Sheffield si conclude con un'altra medaglia. Charlene Guignard e Marco Fabbri salgono ancora sul podio e si prendono l'argento che rappresenta la loro sesta medaglia in carriera, nonché la quinta consecutiva. La coppia azzurra totalizza un punteggio nella free dance 125.86, per un totale di 210.34, e riesce a piazzarsi al secondo davanti al tandem britannico Fear/Gibson grazie all'errore di quest'ultimo. L'oro lo conquista la coppia francese formata da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron che chiude con un punteggio complessivo di 222.43.