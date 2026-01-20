Un’ultima sfida da affrontare al massimo. L’Italia della pallamano torna in campo oggi per la sua ultima sfida agli EHF EURO 2026 di Norvegia, Svezia e Danimarca. Alla Kristianstad Arena gli azzurri affronteranno la Polonia, con inizio alle ore 18.00 in diretta su Sky Sport Arena (canale 204), in streaming su NOW e sul canale YouTube @SkySport. Il Gruppo F ha già emanato i suoi principali verdetti: Islanda e Ungheria hanno avuto la meglio sugli azzurri e sui polacchi, qualificandosi così con un turno d’anticipo al Main Round. Ma per l’Italia prendersi il terzo posto nel girone avrebbe un valore legato al percorso complessivo compiuto in questi Campionati Europei e, soprattutto, a quello da affrontare poi nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027: vincere e mettersi alle spalle la Polonia, infatti, vorrebbe dire accedere direttamente alla terza fase d’accesso al torneo iridato, evitando il doppio confronto di marzo contro la Lettonia.