Europei pallamano, Azzurri contro la Polonia per il terzo posto del Gruppo F

su sky alle 18
Foto FIGH

Gli Azzurri tornano in campo oggi alle 18 (diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW) contro la Polonia per il terzo posto del Gruppo F

ascolta articolo

Un’ultima sfida da affrontare al massimo. L’Italia della pallamano torna in campo oggi per la sua ultima sfida agli EHF EURO 2026 di Norvegia, Svezia e Danimarca. Alla Kristianstad Arena gli azzurri affronteranno la Polonia, con inizio alle ore 18.00 in diretta su Sky Sport Arena (canale 204), in streaming su NOW e sul canale YouTube @SkySport. Il Gruppo F ha già emanato i suoi principali verdetti: Islanda e Ungheria hanno avuto la meglio sugli azzurri e sui polacchi, qualificandosi così con un turno d’anticipo al Main Round. Ma per l’Italia prendersi il terzo posto nel girone avrebbe un valore legato al percorso complessivo compiuto in questi Campionati Europei e, soprattutto, a quello da affrontare poi nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027: vincere e mettersi alle spalle la Polonia, infatti, vorrebbe dire accedere direttamente alla terza fase d’accesso al torneo iridato, evitando il doppio confronto di marzo contro la Lettonia.

I precedenti tra Italia e Polonia

Italia e Polonia si affronteranno per la settima volta in gara ufficiale. Il bilancio è di cinque successi in favore dei polacchi – l’ultimo dei quali di misura a Vigevano nell’aprile 2023 – e di una vittoria azzurra, datata febbraio 1987, a Rovereto (20-16).

Il calendario e risultati dell’Italia nel Gruppo F

  • 16 gennaio: Islanda – Italia 39-26 
  • 16 gennaio: Ungheria – Polonia 29-21 
  • 18 gennaio: Islanda – Polonia 31-23 
  • 18 gennaio: Italia – Ungheria 26-32
  • 20 gennaio: ore 18.00 Italia – Polonia            
  • 20 gennaio: ore 20.30 Ungheria – Islanda

La classifica aggiornata del Gruppo F

Islanda 4 pti, Ungheria 4, Polonia 0, ITALIA 0
Islanda e Ungheria qualificate al Main Round

