Si è spento, all’età di 85 anni, Franco Menichelli, ex ginnasta e allenatore di ginnastica artistica italiano. Portò a casa cinque medaglie olimpiche in due edizioni, mentre a Città del Messico non riuscì ad arricchire il suo palmares a causa di un infortunio. L’Angelo azzurro, oro al Corpo Libero ai Giochi di Tokyo 1964, con l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari, fu protagonista dello storico bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Roma 1960, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero Jack Günthard. Nell’unica edizione italiana dei Giochi Estivi il romano Menichelli conquistò anche un altro bronzo al corpo libero. "Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l’abbraccio commosso dello sport italiano - scrive la Federginnastica -. La Federazione Ginnastica d’Italia, il Presidente Facci e tutto il Consiglio Direttivo federale si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca".