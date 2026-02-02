L’Italia della pallamano sfiderà la Svizzera nei playoff di qualificazione ai Campionati Mondiali di Germania 2027. Conclusi gli EHF EURO – dove tornava dopo 28 anni – con la vittoria contro la Polonia e il terzo posto nel girone disputato a Kristianstad, la Nazionale ha scoperto sabato scorso la sua avversaria nel terzo e ultimo turno d’accesso al torneo iridato. Gli azzurri dovranno superare la concorrenza degli elvetici, 12esimi agli ultimi Europei e reduci da un percorso di crescita in campo internazionale che renderà complesso il compito di Andrea Parisini e compagni. Il sorteggio svolto a Herning, dove la Danimarca ha conquistato ieri (domenica) il terzo titolo europeo della propria storia, ha inoltre stabilito che l’Italia avrà diritto a giocare in casa la partita di ritorno del doppio confronto, posizionato in calendario fra 13/14 e 16/17 maggio. Le date definitive e le sedi degli incontri verranno stabilite nelle prossime settimane. "Saranno due partite difficili –la reazione del Direttore Tecnico azzurro Bob Hanning- contro una squadra forte, che ha disputato una eccellente edizione dei Campionati Europei e giocato alla pari contro alcune delle migliori squadre del torneo. Ma penso anche che non sia impossibile batterli. Dobbiamo lavorare molto per continuare nel nostro percorso di crescita. Sfrutteremo al massimo il raduno di marzo per ritrovarci e preparare al meglio queste due partite". L’Italia contro la Svizzera andrà alla ricerca della terza partecipazione consecutiva ad un grande evento dopo i Mondiali 2025 e gli Europei del mese scorso: uno scenario che la pallamano italiana non ha mai realizzato prima.

