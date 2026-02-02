Pallamano, l’Italia trova la Svizzera nella corsa ai Mondiali 2027germania 2027
La Nazionale azzurra trova la Svizzera sulla strada verso i Campionati Mondiali del prossimo anno. Il Ct Bob Hanning: "Avversaria dura, ma possiamo batterli". Andata in Svizzera il 13 o 14 maggio, ritorno il 16 o 17 maggio in casa degli azzurri
L’Italia della pallamano sfiderà la Svizzera nei playoff di qualificazione ai Campionati Mondiali di Germania 2027. Conclusi gli EHF EURO – dove tornava dopo 28 anni – con la vittoria contro la Polonia e il terzo posto nel girone disputato a Kristianstad, la Nazionale ha scoperto sabato scorso la sua avversaria nel terzo e ultimo turno d’accesso al torneo iridato. Gli azzurri dovranno superare la concorrenza degli elvetici, 12esimi agli ultimi Europei e reduci da un percorso di crescita in campo internazionale che renderà complesso il compito di Andrea Parisini e compagni. Il sorteggio svolto a Herning, dove la Danimarca ha conquistato ieri (domenica) il terzo titolo europeo della propria storia, ha inoltre stabilito che l’Italia avrà diritto a giocare in casa la partita di ritorno del doppio confronto, posizionato in calendario fra 13/14 e 16/17 maggio. Le date definitive e le sedi degli incontri verranno stabilite nelle prossime settimane. "Saranno due partite difficili –la reazione del Direttore Tecnico azzurro Bob Hanning- contro una squadra forte, che ha disputato una eccellente edizione dei Campionati Europei e giocato alla pari contro alcune delle migliori squadre del torneo. Ma penso anche che non sia impossibile batterli. Dobbiamo lavorare molto per continuare nel nostro percorso di crescita. Sfrutteremo al massimo il raduno di marzo per ritrovarci e preparare al meglio queste due partite". L’Italia contro la Svizzera andrà alla ricerca della terza partecipazione consecutiva ad un grande evento dopo i Mondiali 2025 e gli Europei del mese scorso: uno scenario che la pallamano italiana non ha mai realizzato prima.
Trionfo Danimarca agli Europei
Gli EHF Euro 2026 si sono conclusi ieri con il trionfo della Danimarca: davanti ai 15mila spettatori presenti all’Jyske Bank Boxen di Herning, la selezione guidata da Nikolaj Jakobsen ha battuto in finale la Germania (34-27), diventando la seconda squadra di sempre a detenere nello stesso momento l’oro olimpico, il titolo mondiale e quello europeo. Il terzino destro Mathias Gidsel, nominato MVP della competizione, è diventato con 68 gol il giocatore da avere segnato il maggior numero di gol in una sola edizione degli Europei.