Laura Paris ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica , chiudendo una carriera straordinaria con la Nazionale di Ginnastica Ritmica. Ventitré anni, milanese, bronzo olimpico a Parigi 2024 e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Paris ha comunicato la sua decisione alla Federazione dopo aver informato il gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare. In azzurro dal 2018 , è stata protagonista di una scalata costellata di successi: medaglie in Coppa del Mondo, titoli europei, podi mondiali e l’apice olimpico con il bronzo all’Arena Porte de la Chapelle. Dopo Parigi, da capitana del nuovo Insieme Italiano, ha contribuito a nuovi risultati di prestigio, tra cui l’oro ai 5 nastri in Coppa del Mondo a Milano. Con il ritiro entra tra le Gym Legend della Federazione Ginnastica d’Italia.

Paris: "Entrare in Nazionale un sogno che avevo da bambina"

"Dal primo all’ultimo momento è stato più bello di quello che potessi immaginare". Così inizia il messaggio di addio di Laura Paris, riportato sul sito della Federginnastica. "Mi è sembrato di vivere in un mondo parallelo, in ciò che molte ragazze possono solo sognare. Ho provato ad assaporare ogni secondo, vivendomela nel migliore dei modi, per poter aspirare sempre ad obiettivi più ambiziosi. Diventare un’atleta della Nazionale è stato il coronamento del desiderio della me bambina, che ancora porto nel cuore. Ma c’è voluta tanta dedizione, lavoro, professionalità, per portare in giro per il mondo il nome dell’Italia, che è sempre una grande responsabilità. Ringrazio il Gruppo di Vigna di Valle che mi ha permesso di allenarmi in tranquillità, permettendomi di dedicarmi alla ginnastica, ciò che più amo, senza alcuna preoccupazione. In questi mesi ho provato a trasmettere alle mie nuove compagne quanto io ho avuto la fortuna di imparare negli anni, e sono sicura che il loro percorso sarà altrettanto bello”