Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live

live milano-cortina

A Cortina è il grande giorno dell'esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, che devono difendere l'oro nel doppio misto del torneo olimpico di curling. A Milano invece l'esordio dell'hockey, con la sfida nel pomeriggio tra Italia e Francia nel torneo femminile. Qui tutti i risultati, le news e gli aggiornamenti in diretta

IL CALENDARIO - I LUOGHI - I CONVOCATI AZZURRI

LIVE

Gli azzurri convocati

Tutti gli azzurri convocati per l'Olimpiade di Milano-Cortina: ben 4 vivranno l'emozione di vivere per la seconda volta i giochi in Italia: Joel Retornaz, Arianna Fontana, Alessandro Pittin e Roland Fischnaller infatti erano presenti anche a Torino 2006

Il calendario completo di Milano-Cortina

Tra poco il curling con gli azzurri in campo, poi l'hockey su ghiaccio. Domani la cerimonia e da sabato le prime medaglie in palio: qui tutto il calendario completo

E oggi la fiamma olimpica arriva a Milano

Oggi la torcia olimpica farà il suo ingresso a Milano: tutte le strade e i quartieri interessati dal passaggio della carovana

Come cambia la mobilità a Milano: le strade chiuse e le modifiche

Le Olimpiadi porteranno con sé anche la necessità di modifiche alla viabilità del capoluogo lombardo: qui tutte le informazioni per muoversi senza problemi durante i Giochi

Anche Google omaggia il curling

Anche Google ha voluto omaggiare le Olimpiadi e in particolare il curling con un doodle dedicato

Tutto quello che devi sapere sul curling

Stone, skip, sweeping: sono alcuni dei termini tecnici del curling, sport nato in Scozia secoli fa. Qui tutta la guida per sapere davvero tutto su pietre e ghiaccio

Snowboard maschile, stasera le qualificazioni del big air

  • ore 19.30: SNOWBOARD: Big Air Uomini - Qualificazioni

Hockey su ghiaccio, le partite di oggi

  • ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svezia-Germania
  • ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): ITALIA-Francia
  • ore 16.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Stati Uniti-Repubblica Ceca
  • ore 21.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Finlandia-Canada

Il programma del curling a Cortina

  • ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Repubblica Ceca, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-ITALIA
  • ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada
  • ore 19.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-ITALIA, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Repubblica Ceca-Gran Bretagna

Il programma di oggi e gli azzurri in gara

Si inizia alle 10.05 con il torneo di curling doppio misto, si chiude in serata con l'hockey nella nuova Arena Santa Giulia. Qui tutto il programma

Domani la cerimonia di apertura a San Siro

Cresce l'attesa per la cerimonia di apertura dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Domani per tre ore San Siro sarà davvero il centro del mondo: qui tutte le informazioni, le star che parteciperanno e i vip presenti all'evento

Buongiorno da Milano-Cortina

Buongiorno! Oggi sono tante le gare in programma tra Cortina e Milano. Si inizia in Veneto con il curling e subito gli azzurri protagonisti. Stefania Constantini e Amos Mosaner scenderanno sul ghiaccio nel doppio misto di curling. L'obiettivo è difendere l'oro conquistato a Pechino. Il primo match sarà contro la Corea del Sud

Milano-Cortina: i risultati e le news di oggi:

OLIMPIADI: ALTRE NEWS