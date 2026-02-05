Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
A Cortina è il grande giorno dell'esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, che devono difendere l'oro nel doppio misto del torneo olimpico di curling. A Milano invece l'esordio dell'hockey, con la sfida nel pomeriggio tra Italia e Francia nel torneo femminile. Qui tutti i risultati, le news e gli aggiornamenti in diretta
Gli azzurri convocati
Tutti gli azzurri convocati per l'Olimpiade di Milano-Cortina: ben 4 vivranno l'emozione di vivere per la seconda volta i giochi in Italia: Joel Retornaz, Arianna Fontana, Alessandro Pittin e Roland Fischnaller infatti erano presenti anche a Torino 2006
Il calendario completo di Milano-Cortina
Tra poco il curling con gli azzurri in campo, poi l'hockey su ghiaccio. Domani la cerimonia e da sabato le prime medaglie in palio: qui tutto il calendario completo
E oggi la fiamma olimpica arriva a Milano
Oggi la torcia olimpica farà il suo ingresso a Milano: tutte le strade e i quartieri interessati dal passaggio della carovana
Come cambia la mobilità a Milano: le strade chiuse e le modifiche
Le Olimpiadi porteranno con sé anche la necessità di modifiche alla viabilità del capoluogo lombardo: qui tutte le informazioni per muoversi senza problemi durante i Giochi
Anche Google omaggia il curling
Anche Google ha voluto omaggiare le Olimpiadi e in particolare il curling con un doodle dedicato
Tutto quello che devi sapere sul curling
Stone, skip, sweeping: sono alcuni dei termini tecnici del curling, sport nato in Scozia secoli fa. Qui tutta la guida per sapere davvero tutto su pietre e ghiaccio
Snowboard maschile, stasera le qualificazioni del big air
- ore 19.30: SNOWBOARD: Big Air Uomini - Qualificazioni
Hockey su ghiaccio, le partite di oggi
- ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svezia-Germania
- ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): ITALIA-Francia
- ore 16.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Stati Uniti-Repubblica Ceca
- ore 21.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Finlandia-Canada
Il programma del curling a Cortina
- ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Repubblica Ceca, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-ITALIA
- ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada
- ore 19.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-ITALIA, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Repubblica Ceca-Gran Bretagna
Il programma di oggi e gli azzurri in gara
Si inizia alle 10.05 con il torneo di curling doppio misto, si chiude in serata con l'hockey nella nuova Arena Santa Giulia. Qui tutto il programma
Domani la cerimonia di apertura a San Siro
Cresce l'attesa per la cerimonia di apertura dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Domani per tre ore San Siro sarà davvero il centro del mondo: qui tutte le informazioni, le star che parteciperanno e i vip presenti all'evento
Buongiorno da Milano-Cortina
Buongiorno! Oggi sono tante le gare in programma tra Cortina e Milano. Si inizia in Veneto con il curling e subito gli azzurri protagonisti. Stefania Constantini e Amos Mosaner scenderanno sul ghiaccio nel doppio misto di curling. L'obiettivo è difendere l'oro conquistato a Pechino. Il primo match sarà contro la Corea del Sud
