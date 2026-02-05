Buongiorno! Oggi sono tante le gare in programma tra Cortina e Milano. Si inizia in Veneto con il curling e subito gli azzurri protagonisti. Stefania Constantini e Amos Mosaner scenderanno sul ghiaccio nel doppio misto di curling. L'obiettivo è difendere l'oro conquistato a Pechino. Il primo match sarà contro la Corea del Sud