Obiettivo terzo posto per l’Italia della pallamano, in campo tra giovedì e il prossimo 8 marzo contro la Bosnia Erzegovina per due sfide decisive per entrambe le formazioni nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026. Dominato da Olanda e Svizzera, entrambe in testa a punteggio pieno, il Gruppo 2 ha infatti un altro verdetto da emettere: l’assegnazione della terza piazza, l’ultima utile per rientrare tra le squadre ripescate dalla formula delle qualificazioni che, appunto, lascia uno slot anche alle quattro migliori terze. Due partite, oggi a Cazin (ore 20.00) e domenica a Pescara (ore 18.00), da non sbagliare dunque per la Nazionale guidata dal CT Alfredo Rodriguez. Questa sera l’appuntamento è in diretta su Sky Sport Max, mentre l’8 marzo racconto su Sky Sport Mix. Per entrambe, inoltre, streaming su NOW e sul canale YouTube Sky Sport. Italia e Bosnia Erzegovina non hanno punti all’attivo ed entrambe hanno perso le rispettive gare d’esordio nel girone contro Svizzera e Olanda. Le azzurre dovranno fronteggiare l’assenza per infortunio del centrale Irene Fanton, una delle giocatrici-chiave del roster, bloccata da un infortunio al ginocchio.

Ilaria Dalla Costa: "Non sarà semplice, ma vogliamo 3^ posto"

"Conosciamo l’importanza di queste due gare – conferma il capitano Ilaria Dalla Costa – e anche se non abbiamo avuto molto tempo per via degli impegni in Coppa Italia coi rispettivi club, abbiamo cercato di riprendere da subito i concetti tattici già messi in campo soprattutto ad ottobre a Chieti contro la Svizzera. Contro la Bosnia non sarà semplice: credo saranno due gare equilibrate, dove il fattore-casa potrà avere la sua rilevanza e per questo sarà importante da subito approcciare bene. Siamo consapevoli di avere delle defezioni importanti, ma chi c’è darà come sempre il massimo per la maglia azzurra, determinate a prenderci questo terzo posto e tenere aperta la porta della qualificazione".

