Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Pallamano, qualificazioni Europei: per Italia doppia sfida con Bosnia Erzegovina su Sky

guida tv

Per le Azzurre due partite chiave nella conquista del terzo posto nelle qualificazioni: il 5 marzo andata in trasferta a Cazin, l’8 marzo sfida in casa, a Pescara. Il capitano Dalla Costa: "Terzo posto fondamentale per tenere vive le chances di qualificazione". Diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e sul canale YouTube @SkySport

ascolta articolo

Obiettivo terzo posto per l’Italia della pallamano, in campo tra giovedì e il prossimo 8 marzo contro la Bosnia Erzegovina per due sfide decisive per entrambe le formazioni nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026. Dominato da Olanda e Svizzera, entrambe in testa a punteggio pieno, il Gruppo 2 ha infatti un altro verdetto da emettere: l’assegnazione della terza piazza, l’ultima utile per rientrare tra le squadre ripescate dalla formula delle qualificazioni che, appunto, lascia uno slot anche alle quattro migliori terze. Due partite, oggi a Cazin (ore 20.00) e domenica a Pescara (ore 18.00), da non sbagliare dunque per la Nazionale guidata dal CT Alfredo Rodriguez. Questa sera l’appuntamento è in diretta su Sky Sport Max, mentre l’8 marzo racconto su Sky Sport Mix. Per entrambe, inoltre, streaming su NOW e sul canale YouTube Sky Sport. Italia e Bosnia Erzegovina non hanno punti all’attivo ed entrambe hanno perso le rispettive gare d’esordio nel girone contro Svizzera e Olanda. Le azzurre dovranno fronteggiare l’assenza per infortunio del centrale Irene Fanton, una delle giocatrici-chiave del roster, bloccata da un infortunio al ginocchio.

Ilaria Dalla Costa: "Non sarà semplice, ma vogliamo 3^ posto"

"Conosciamo l’importanza di queste due gare – conferma il capitano Ilaria Dalla Costa – e anche se non abbiamo avuto molto tempo per via degli impegni in Coppa Italia coi rispettivi club, abbiamo cercato di riprendere da subito i concetti tattici già messi in campo soprattutto ad ottobre a Chieti contro la Svizzera. Contro la Bosnia non sarà semplice: credo saranno due gare equilibrate, dove il fattore-casa potrà avere la sua rilevanza e per questo sarà importante da subito approcciare bene. Siamo consapevoli di avere delle defezioni importanti, ma chi c’è darà come sempre il massimo per la maglia azzurra, determinate a prenderci questo terzo posto e tenere aperta la porta della qualificazione".

La programmazione su Sky e NOW

Giovedì 5 marzo

  • Ore 20.00: BOSNIA ERZEGOVINA – ITALIA su Sky Sport Max, NOW e YouTube Sky Sport

Domenica 8 marzo

  • Ore 18.00: ITALIA – BOSNIA ERZEGOVINA su Sky Sport Mix, NOW e YouTube Sky Sport

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Golf, Pavan dimesso dall'ospedale dopo l'incidente

Golf

Con un post sul suo profilo Instagram, Andrea Pavan ha annunciato di essere stato dimesso...

Pallanuoto, Maurizio Mirarchi nuovo Ct Setterosa

pallanuoto

Maurizio Mirarchi è il nuovo Commissario Tecnico della nazionale femminile di pallanuoto,...

Pallamano, Coppa Italia a Siracusa e Salerno

Altri Sport

Il Play Hall incorona Siracusa per la prima volta, mentre Salerno scrive la storia: settima Coppa...

World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile

dal 7 marzo

Al via il World Baseball Classic, evento che richiama le migliori squadre al mondo, giunto alla...

Champions pallanuoto, l'andata dei quarti

guida tv

Al via i quarti di finale della European Aquatics Champions League di pallanuoto. Oggi Brescia...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS