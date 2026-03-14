I DNA sono disturbi mentali severi che si manifestano con una preoccupazione eccessiva per il cibo, il peso e la forma fisica: spesso chi ne soffre arriva a mettere in secondo piano gli affetti, il lavoro e lo studio. E nei casi in cui questi comportamenti vengono considerati normali per l’agonismo, si ha un ritardo nella diagnosi. Diventano quindi fondamentali la formazione di allenatori, istruttori e società sportive, il coinvolgimento delle famiglie e il supporto psicologico

Il 15 marzo si celebra in Italia la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), come anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata.

Il Fiocchetto Lilla è il simbolo scelto per rappresentare l’impegno nella prevenzione, informazione e sostegno alle persone che vivono queste difficoltà e alle loro famiglie.

In questa giornata vengono promosse campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici, incontri nelle scuole, illuminazione simbolica di monumenti e iniziative sui media, con l’obiettivo di combattere stigma e pregiudizi e ricordare che i disturbi della nutrizione sono patologie complesse, che richiedono ascolto, cura e supporto professionale.

Cosa sono i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

I DNA sono disturbi mentali severi che tendono a persistere nel tempo e ad avere un forte impatto sulla vita di chi ne soffre: il loro trattamento è complesso e necessita di equipe multiprofessionali e multidisciplinari. Tali disturbi si manifestano con una preoccupazione per il cibo, il peso e la forma fisica, portando a comportamenti come la restrizione alimentare, episodi di abbuffate e vomito autoindotto, oltre all’attività fisica intensa. Tali abitudini finiscono spesso per dominare la vita della persona, mettendo in secondo piano aspetti come le relazioni sociali, la famiglia, il lavoro o lo studio.

Quali sono i principali DNA

I principali disturbi dell’alimentazione riscontrati tra gli atleti sono:

Anoressia nervosa : disturbo caratterizzato da restrizione alimentare estrema, paura di ingrassare, percezione alterata del proprio corpo.

: disturbo caratterizzato da restrizione alimentare estrema, paura di ingrassare, percezione alterata del proprio corpo. Bulimia nervosa : disturbo caratterizzato da episodi di abbuffate seguiti da comportamenti compensatori (vomito autoindotto, uso di lassativi o diuretici) per mantenere il peso. Può provocare squilibri elettrolitici gravi, come la diminuzione del potassio, con rischio di arresto cardiaco.

: disturbo caratterizzato da episodi di abbuffate seguiti da comportamenti compensatori (vomito autoindotto, uso di lassativi o diuretici) per mantenere il peso. Può provocare squilibri elettrolitici gravi, come la diminuzione del potassio, con rischio di arresto cardiaco. Binge eating : disturbo caratterizzato da episodi di abbuffate ricorrenti senza comportamenti compensatori.

: disturbo caratterizzato da episodi di abbuffate ricorrenti senza comportamenti compensatori. Vigoressia/bigoressia : disturbo caratterizzato da ossessione per la massa muscolare. È più frequente nei maschi. Chi ne soffre si sottopone a allenamenti estremi, diete iperproteiche e talvolta uso di steroidi anabolizzanti o sostanze dopanti.

: disturbo caratterizzato da ossessione per la massa muscolare. È più frequente nei maschi. Chi ne soffre si sottopone a allenamenti estremi, diete iperproteiche e talvolta uso di steroidi anabolizzanti o sostanze dopanti. Ortoressia: disturbo caratterizzato da ossessione per il cibo "puro" o sano.

La diffusione dei comportamenti alimentari disfunzionali

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione al legame tra disturbi alimentari e sport. Nel contesto sportivo molti comportamenti a rischio vengono considerati normali per l’agonismo, ritardando la diagnosi. Il problema è spesso più sottovalutato nei maschi, perché si pensa erroneamente che i disturbi dell’alimentazione riguardino soprattutto le donne. Tuttavia, nella fascia di età compresa tra i 12 e i 17 anni gli sportivi di sesso maschile rappresentano la percentuale maggiore dei casi. È stato riscontrato che la diffusione di comportamenti alimentari disfunzionali è particolarmente elevata tra adolescenti e adulti che praticano discipline sportive in cui il peso è un fattore cruciale. Inoltre, si stima che nel mondo sportivo l’incidenza dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sia molto più alta rispetto alla popolazione generale, a parità di età e genere.

Lo sport e i fattori di rischio

Lo sport è un’attività fondamentale per il benessere, ma è altrettanto importante monitorare il rapporto tra performance, corpo e alimentazione per prevenire situazioni di rischio. I DNA (Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione) stanno infatti assumendo un rilievo sempre più importante sia dal punto di vista clinico, sia per l’impatto che queste patologie hanno sulle famiglie, nonché sull’organizzazione del Sistema Sanitario.

Lo sport è un’attività positiva e salutare, ma in alcune situazioni può diventare un fattore di rischio, soprattutto quando la performance e l’aspetto fisico assumono un valore eccessivo. I fattori di rischio principali sono rappresentati dalla pressione culturale sulla magrezza o sulla muscolatura, dai modelli diffusi dai social media e dai fit influencer, dall’obbligo di rientrare in categorie di peso, da bassa autostima, personalità perfezionista o forte bisogno di controllo, da bullismo e body shaming legati al peso durante l’infanzia.

Alcune discipline sono più esposte al rischio di sviluppare DNA, soprattutto quelle in cui il peso corporeo o l’estetica sono determinanti. Tra queste la danza, la ginnastica artistica e il pattinaggio, ma anche gli sport di resistenza quali la corsa e il ciclismo e discipline a categorie di peso quali la boxe e il judo.

I campanelli d’allarme

Si può sospettare un disturbo alimentare nello sport quando l’attività smette di essere un piacere e diventa un obbligo, quando il ragazzo o la ragazza comincia a isolarsi, evitando uscite o pasti con gli amici, o quando diventa ossessionato da dieta, peso e allenamento. Spesso si notano anche cambiamenti evidenti nel carattere quali tristezza, irritabilità, nervosismo, allenamento eccessivo o comportamenti alimentari molto rigidi.

Fondamentale diffondere il messaggio per generare consapevolezza

Per contrastare il problema e prevenirlo è necessario formare allenatori, istruttori e società sportive sui rischi legati a diete troppo drastiche e a una gestione non corretta del peso, aumentando al tempo stesso la conoscenza dei disturbi alimentari. È altrettanto importante accrescere la consapevolezza nel mondo dello sport, coinvolgere famiglie e genitori e favorire diagnosi precoci e un adeguato supporto psicologico.

I DNA sono disturbi mentali severi che si manifestano con una preoccupazione eccessiva per il cibo, il peso e la forma fisica. Nei contesti agonistici, dove alcuni comportamenti possono essere percepiti come “normali”, può verificarsi un ritardo nella diagnosi, rendendo ancora più importanti la formazione degli operatori sportivi, il coinvolgimento delle famiglie e il supporto psicologico.

Lo sport ci insegna disciplina, determinazione e cura del corpo, ma quando la ricerca della performance supera l’ascolto di sé, può danneggiare corpo e mente. Per questo è importante ricordare che i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione possono riguardare anche il mondo sportivo. In quest’ottica, comunicare e divulgare un messaggio di prevenzione diventa fondamentale.

La campagna, “Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso.”, realizzata dalla Direzione generale dei corretti stili di vita in collaborazione con la Direzione generale della comunicazione, partirà ad aprile ed è promossa in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, che si celebra il 15 marzo. Un momento importante per diffondere un messaggio di prevenzione e consapevolezza.

I messaggi della campagna, attraverso lo slogan sono diretti a contrastare stigma e pregiudizi e a ricordare che i disturbi della nutrizione sono patologie complesse, che richiedono ascolto, cura e supporto professionale.

La vera vittoria, prima di ogni risultato, è proteggere la propria salute e saper chiedere aiuto. I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione si possono affrontare con il supporto di professionisti e di una rete di sostegno: chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza.