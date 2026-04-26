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Alex Schwazer batte il record italiano di maratona di marcia

Atletica

A 41 anni, Alex Schwazer ha stabilito il nuovo primato nazionale sulla maratona di marcia (42,195 km). L'ex olimpionico azzurro ha vinto, con il tempo di 3h01'55", i campionati tedeschi. Il precedente primato apparteneva ad Andrea Agrusti con 3h03'55

SCHWAZER AGLI ASSOLUTI DI MARCIA

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Alex Schwazer torna a far parlare di sè. Con una brillante prestazione ai campionati tedeschi di maratona di marcia, l'atleta azzurro ha stabilito il nuovo primato nazionale sulla distanza di 42,195 metri in 3h01'55", battendo il precedente record stabilito da Andrea Agrusti in 3h03'55" nell'ottobre scorso.

Il precedente rientro

Nel marzo scorso Schwazer era rientrato ad Alessandria, in occasione dei campionati italiani di marcia, sulla mezza maratona, distanza che debutterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Schwazer era stato autore di una buona gara ma era stato fermato dai giudici con tre proposte di squalifica a 6 km dalla fine. A quel punto aveva preferito il ritiro.

Schwazer: "Sacrifici ripagati"

"La forma è ottima e abbiamo deciso di preparare la gara più lunga: sono state cinque settimane molto impegnative, ma i sacrifici sono stati ampiamente ripagati". Alex Schwazer al telefono con l'ANSA non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto in Germania: 3h01'55" nella maratona di marcia, che è record italiano sulla distanza, lo riporta di nuovo tra i big della disciplina. "Sono venuto qui per fare un'ottima prestazione - sottolinea l'atleta 41enne - c'era anche un forte vento che ha condizionato la gara. Speravo di fare 2h58' e il tempo che ho fatto equivale a questo in condizioni ideali. Naturalmente sono soddisfatto". In estate ci sono gli europei di atletica a Birmingham: "Non dipende certo da me - dice Schwazer - io non sono un professionista, ho un lavoro, una famiglia e l'ultima gara vera che ho preparato nello specifico era quella che speravo di fare alle Olimpiadi di Parigi. Non è facile, bisogna capire tante cose. Ora ho gareggiato qui, mi prendo una pausa e poi vedremo". 

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