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Chuck Norris è morto: l'attore ed ex campione di karate aveva 86 anni

lutto
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L'attore americano Chuck Norris, il popolare Walker Texas Ranger, è morto dopo esser stato ricoverato per un’emergenza medica a Kauai nelle Hawaii. Figura iconica della cultura pop americana -attore, artista marziale e simbolo dei film di azione degli anni '80 e '90- Norris aveva 86 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. "Era di buon umore" dopo il ricovero, avevano detto ieri fonti al sito Tmz. Solo l'ultima settimana Norris aveva postato sui suoi profili social immagini che lo vedevano tirare di boxe con un trainer in occasione dell'ultimo compleanno. "Non invecchio. Mi allineo. Niente di più divertente di un allenamento in una giornata di sole per farti sentire giovane", aveva scritto, "grato di avere messo alle spalle un altro anno" e di poter continuare a fare le cose che amava. Nato in Oklahoma al confine con il Texas, Norris aveva compensato un'infanzia difficile (il padre alcolizzato lasciava spesso la famiglia per lunghi periodi) con la passione per il cinema trovando figure paterne nei film di John Wayne, Gene Autry e Roy Rogers

Norris, ex campione di karate e maestro di arti marziali

Prima di diventare famoso, Chuck Norris era stato un campione di karate di livello mondiale. Negli anni '60 e '70 aveva vinto numerosi titoli e aperto scuole di arti marziali allenando nel karate, judio e Tang Soo Do (l'arte del combattimento a mani nude) celebrità come Steve McQueen. Fu proprio la star di Bullit che lo incoraggiò ad imboccare la strada di Hollywood. Dove Norris finì per essere associato all'archetipo di valori tradizionali americani, disciplina, patriottismo e giustizia: un vero modello dell'eroe "duro ma giusto". Dopo essere apparso nel 1972 in un leggendario scontro di arti marziali ambientato nelle viscere del Colosseo con il suo amico e partner di combattimenti Bruce Lee in The Way of The Dragon (in italiano L'Urlo di Chen Terrorizza anche l'Occidente), Norris svoltò con Lone Wolf McQuade (1983), ispirato al cinema di Sergio Leone, interpretando un Ranger texano che si scontra con un trafficante d'armi ed esperto di arti marziali (David Carradine). Norris firmò poi con la Cannon Group, guidata dai produttori Menahem Golan e Yoram Globus, diventando una vera e propria macchina da incassi per la piccola casa di produzione con ruoli come quello del colonnello James Braddock, ex prigioniero di guerra che torna in Vietnam per salvare soldati catturati, in Missing in Action (1984) che ebbe un prequel nel 1985 e a un sequel nel 1988. Negli anni '90 divenne ancora più celebre con la serie TV: Walker, Texas Ranger, dove interpreta la parte di Cordell Walker, un ex marine diventato Ranger che combatte il crimine con arti marziali e un senso morale inflessibile. Creata da Al Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis e Christopher Canaan, la serie debuttò nel 1993 e andò avanti per nove stagioni e circa 200 episodi evocando lo spirito dei vecchi Western. 

Un giovane Chuck Norris

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