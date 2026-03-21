Grande partecipazione alla cinque chilometri di corsa non competitiva che anticipa la 31^ edizione dell’ “Acea Run Rome The Marathon”. La manifestazione ha attraversato il centro storico della Capitale con partenza ai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo ascolta articolo

Sabato mattina… di corsa a Roma. Ventimila persone hanno partecipato alla corsa non competitiva di cinque chilometri che anticipa l’ "Acea Run Rome The Marathon", confermando il forte legame tra sport, sostenibilità e tutela della risorsa idrica. La manifestazione, dedicata a famiglie, bambini e appassionati, ha attraversato il centro storico della Capitale con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, registrando oltre a un’ampia partecipazione, un clima di festa e condivisione. Inserita nel calendario della “Maratona dell’Acqua”, l’iniziativa rappresenta uno dei momenti chiave del programma legato alla Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo.

Acea e la Maratona dell’Acqua: sport e tutela delle risorse idriche Primo operatore idrico italiano e title sponsor dell’evento, Acea ha accompagnato la Fun Run con un articolato piano di supporto, garantendo la distribuzione di acqua lungo il percorso attraverso i brick brandizzati “Ah2ò! Acqua di Roma”, simbolo del legame tra la città e la sua risorsa più preziosa. Complessivamente, nei giorni delle gare, saranno messi a disposizione 165.000 litri di acqua, equivalenti a 500.000 confezioni, per assicurare l’idratazione dei partecipanti.