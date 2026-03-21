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Maratona di Roma, festa alla Acea Fun Run: in 20 mila ai Fori Imperiali. LE FOTO

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Grande partecipazione alla cinque chilometri di corsa non competitiva che anticipa la 31^ edizione dell’ “Acea Run Rome The Marathon”. La manifestazione ha attraversato il centro storico della Capitale con partenza ai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo 

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Sabato mattina… di corsa a Roma. Ventimila persone hanno partecipato alla corsa non competitiva di cinque chilometri che anticipa l’ "Acea Run Rome The Marathon", confermando il forte legame tra sport, sostenibilità e tutela della risorsa idrica. La manifestazione, dedicata a famiglie, bambini e appassionati, ha attraversato il centro storico della Capitale con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, registrando oltre a un’ampia partecipazione, un clima di festa e condivisione. Inserita nel calendario della “Maratona dell’Acqua”, l’iniziativa rappresenta uno dei momenti chiave del programma legato alla Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo.

Foto della Acea Run Rome The Marathon

Acea e la Maratona dell’Acqua: sport e tutela delle risorse idriche

Primo operatore idrico italiano e title sponsor dell’evento, Acea ha accompagnato la Fun Run con un articolato piano di supporto, garantendo la distribuzione di acqua lungo il percorso attraverso i brick brandizzati “Ah2ò! Acqua di Roma”, simbolo del legame tra la città e la sua risorsa più preziosa. Complessivamente, nei giorni delle gare, saranno messi a disposizione 165.000 litri di acqua, equivalenti a 500.000 confezioni, per assicurare l’idratazione dei partecipanti.

Marathon Roma Run Fun

L’iniziativa si inserisce nella campagna di comunicazione "La Maratona dell’Acqua", lanciata da Acea, che utilizza il linguaggio dello sport per sensibilizzare cittadini e territori sull’importanza di una gestione sostenibile dell’acqua, in un contesto segnato dalle sfide dei cambiamenti climatici e della transizione ecologica. Al proprio stand nell’Expo Village del Circo Massimo, vero cuore pulsante della maratona, Acea coinvolgerà inoltre il pubblico e realizzerà interventi e attività dedicati all’acqua.

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