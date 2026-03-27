Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia

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Pallamano, qualificazioni Euro 2028: Italia con Germania, Belgio e Slovacchia

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L’Italia affronterà Germania, Belgio e Slovacchia nelle qualificazioni agli Europei 2028 di Spagna, Portogallo e Svizzera. Il sorteggio che si è svolto giovedì a Lisbona, ha stabilito il percorso degli azzurri nel Gruppo 7 per l’accesso al torneo continentale in programma dal 13 al 30 gennaio 2028. La fase finale della competizione coinvolgerà 24 squadre e le città di Lisbona, Zurigo, Valencia e Madrid

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L’Italia troverà Germania, Belgio e Slovacchia nel cammino verso gli EHF EURO 2028 di Spagna, Portogallo e Svizzera. Affascinante, seppure dal pronostico all’apparenza chiuso, la sfida contro la Germania. Finalista agli EHF EURO 2026, argento olimpico a Parigi, la squadra allenata da Alfred Gislason è considerata fra le migliori al mondo – con 16 medaglie tra Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei – ed è espressione del migliore movimento a livello planetario. Ma il fascino della gara è legato ovviamente anche alla sfida nella sfida con il Direttore Tecnico azzurro Bob Hanning, volto arcinoto della pallamano tedesca in qualità di manager del Füchse Berlino, e con i tanti azzurri (i gemelli Marco e Simone Mengon, Domenico Ebner, Leo Prantner, Davide Bulzamini, Gabriele Sontacchi, Mikael Helmersson, Giacomo Savini dal prossimo anno) che militano nella Handball-Bundesliga. Italia e Germania si sono affrontate l’ultima volta nel Main Round dei Campionati Mondiali: a Herning il 23 gennaio 2025 era finita 34-27 in favore dei tedeschi. L’urna 3 ha riservato alla Nazionale il Belgio, formazione già affrontata – e superata in due gare – nel secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2025. La compagine belga non ha partecipazione all’attivo alla fase finale degli Europei e nella corsa al torneo iridato del prossimo anno si è fermata alla seconda fase cedendo il passo alla Grecia (63:57). La Slovacchia, proveniente dalla quarta urna, giocherà le prossime qualificazioni ai Mondiali contro la Nord Macedonia in un doppio confronto molto equilibrato ed ha preso parte alla fase finale degli Europei in tre occasioni, l’ultima nel 2022 da paese ospitante (18° posto). Il confronto con la Nazionale tornerà a ripetersi a distanza di sette anni dal doppio confronto del 2019, quando gli azzurri si imposero 26-23 sia in casa che in trasferta.

Il Direttore Tecnico azzurro Bob Hanning

La composizione dei gironi

Gruppo 1: Croazia, Olanda, Lituania, Finlandia

Gruppo 2: Norvegia, Austria, Georgia, Turchia

Gruppo 3: Islanda, Serbia, Ucraina, Estonia

Gruppo 4: Ungheria, Isole Faroe, Montenegro, Kosovo

Gruppo 5: Slovenia, Repubblica Ceca, Bosnia Erzegovina, Israele

Gruppo 6: Francia, Polonia, Romania, Lettonia

Gruppo 7: Germania, ITALIA, Belgio, Slovacchia

Gruppo 8: Svezia, Macedonia del Nord, Grecia, Lussemburgo

Il calendario

Le sfide delle qualificazioni agli EHF EURO 2028 si disputeranno in sei giornate tra andata e ritorno, raggruppate in tre finestre nell’arco della prossima stagione: a novembre 2026 le prime due partite contro Slovacchia e in Belgio; a marzo 2027 il doppio confronto con la Germania (casa e trasferta), per poi concludere nel maggio 2027 con le partite di ritorno ancora sul campo degli slovacchi e in casa contro il Belgio.

Il calendario dell’Italia nel Gruppo 7

  • Round 1: Italia-Slovacchia (4 o 5 novembre 2026)
  • Round 2: Belgio-Italia (7 o 8 novembre 2026)
  • Round 3: Italia-Germania (10 o 11 marzo 2027)     
  • Round 4: Germania-Italia (13 o 14 marzo 2027)  
  • Round 5: Slovacchia-Italia (5 o 6 maggio 2027)
  • Round 6: Italia-Belgio (9 maggio 2027)

La formula delle qualificazioni

La formula prevede la qualificazione agli EHF EURO 2028 per le prime due classificate e per le quattro migliori terze degli otto gironi continentali. La speciale graduatoria delle terze, com’è avvenuto in passato, sarà stilata tenendo conto dei risultati di queste squadre esclusivamente contro le prime e le seconde del proprio gruppo.

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