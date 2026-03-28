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Pattinaggio di figura, riscatto Malinin dopo le Olimpiadi: vince il terzo Mondiale di fila

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Dopo la delusione dei Giochi Olimpici, il 21enne statunitense si riscatta conquistando per la terza volta il Mondiale nel pattinaggio di figura. "Mi sono goduto ogni momento" ha detto dopo il trionfo. A completare il podio i giapponesi Yuma Kagiyama e Shun Sato

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Il riscatto e il sorriso leggero, un mese dopo il flop olimpico. Ilia Malinin è ancora il re del pattinaggio di figura: il campione Usa infatti, sul ghiaccio di Praga, conquista il terzo titolo mondiale di fila. Il 21enne talento del ghiaccio, arrivato a Milano Cortina da favorito assoluto e finito travolto dalla pressione, tra cadute e lacrime molto distante dal podio (solo ottavo), nella rassegna iridata ha totalizzato 329,40 punti con un programma un po' semplificato rispetto a quello ambiziosissimo delle Olimpiadi ma che includeva comunque cinque salti quadrupli. A completare il podio i giapponesi Yuma Kagiyama e Shun Sato. Malinin in testa dopo un super programma corto, nel libero che assegnava le medaglie è stato più cauto rispetto ai Giochi, semplificando gli aspetti tecnici della sua routine, in particolare sostituendo il quadruplo axel (suo marchio di fabbrica) con un triplo axel. Ha anche ridotto il numero di salti quadrupli da sette a cinque. A Milano, con diversi dei big incappati in cadute, il titolo a sorpresa è andato al kazako Mikhail Shaidorov, assente però ai mondiali di Praga.

Malinin: "Mi sono goduto ogni momento"

"Mi sono goduto ogni momento e sono felicissimo di essere qui - ha detto Malinin, dopo aver ricevuto una lunga ovazione dal pubblico -. Sono grato per tutto e per tutti. Mi sono sentito davvero incoraggiato e amato. Il mio obiettivo era quello di terminare il programma libero senza problemi, ed è chiaramente quello che è successo". Ottavo posto per l'azzurro Daniel Grassl.

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Quanto hanno guadagnato i medagliati azzurri?

Una spedizione memorabile a Milano-Cortina per l'Italia, che chiude con trenta medaglie complessive e frantuma il record di 20 ottenuto a Lillehammer 1994. Ma quanto hanno guadagnato gli atleti azzurri andati a podio in questi Giochi invernali? Il totale che il Coni assegna ai nostri medagliati è di 6.570.000 euro, cifra dove ognuno dei 65 olimpionici riceve l'importo corrispondente alla medaglia vinta. Proviamo a fare i conti (per la prima volta esentasse) IL MEGLIO DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA

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