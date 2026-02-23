Milano-Cortina, premi da 6,5 milioni di euro: quanto hanno guadagnato i medagliati azzurri
Una spedizione memorabile a Milano-Cortina per l'Italia, che chiude con trenta medaglie complessive e frantuma il record di 20 ottenuto a Lillehammer 1994. Ma quanto hanno guadagnato gli atleti azzurri andati a podio in questi Giochi invernali? Il totale che il Coni assegna ai nostri medagliati è di 6.570.000 euro, cifra dove ognuno dei 65 olimpionici riceve l'importo corrispondente alla medaglia vinta. Proviamo a fare i conti (per la prima volta esentasse)
- Oro: 180mila euro - 10 medaglie e 19 atleti - Totale: 3.420.000 euro
- Argento: 90mila euro - 6 medaglie e 13 atleti - Totale: 1.170.000 euro
- Bronzo: 60mila euro - 14 medaglie e 33 atleti -Totale: 1.980.000 euro
- oro nello short track staffetta mista
- argento nello short track staffetta femminile
- argento nello short track 500 metri
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 360mila euro
- oro nello slalom gigante
- oro nel Super G
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 360mila euro
- oro nei 3000m pattinaggio velocità
- oro nei 5000 metri pattinaggio velocità
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 360mila euro
- oro nel biathlon inseguimento
- argento nel biathlon staffetta mista
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 270mila euro
- argento nello short track staffetta femminile
* anche oro nello short track staffetta mista
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Betti: 270mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Confortola: 270mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Sighel: 90mila euro
- Arianna Fontana: vedi scheda dedicata
- bronzo nello short track staffetta maschile
* anche oro nello short track staffetta mista
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Cassinelli: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Nadalini: 240mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Sighel: 240mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Spechenhauser: 240mila euro
- oro nello slittino doppio
- bronzo nella staffetta slittino
- bronzo nella staffetta slittino
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Rieder: 240mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Kainzwaldner: 240mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Hofer: 60mila euro
- oro nell'inseguimento pattinaggio velocità
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Ghiotto: 180mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Giovannini: 180mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Malfatti: 180mila euro
- oro nello ski cross
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 180mila euro
- oro nello slittino doppio
- bronzo nella staffetta slittino
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Voetter: 180mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Oberhofer: 60mila euro
- bronzo nello snowboard cross
- argento nello snowboard cross a squadre
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 150mila euro
- bronzo nel Team Sprint sci di fondo TL
- bronzo nella staffetta sci di fondo 4 x 7,5 km
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 120mila euro
- bronzo nel Team Sprint sci di fondo TL
- bronzo nella staffetta sci di fondo 4 x 7,5 km
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 120mila euro
- bronzo nello slittino
- bronzo nella staffetta slittino
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 120mila euro
- argento nel biathlon staffetta mista
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Wierer: 90mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Giacomel: 90mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Hofer: 90mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Vittozzi: vedi scheda dedicata
- argento nella discesa libera
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 90mila euro
- argento nello ski cross
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 90mila euro
- argento nello snowboard cross a squadre
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 90mila euro
- bronzo nella discesa libera
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 60mila euro
- bronzo nella discesa libera
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 60mila euro
- bronzo nel curling doppio misto
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 60mila euro
- bronzo nel curling doppio misto
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 60mila euro
- bronzo nel Team Event pattinaggio
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Rizzo: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Gutmann: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Conti: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Macii: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Guignard: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Fabbri: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Grassl: 60mila euro
- bronzo nella staffetta sci di fondo 4 x 7,5 km
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Graz: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Carollo: 60mila euro
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Barp: vedi scheda dedicata
- Totale guadagni a Milano-Cortina di Pellegrino: vedi scheda dedicata
- bronzo nei 5000 metri pattinaggio velocità
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 60mila euro
- bronzo nel pattinaggio velocità Mass Start
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 60mila euro
- bronzo nel freeski Big Air
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 60mila euro
- bronzo nel parallelo snowboard
- Totale guadagni a Milano-Cortina: 60mila euro