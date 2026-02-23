Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milano-Cortina, premi da 6,5 milioni di euro: quanto hanno guadagnato i medagliati azzurri

Olimpiadi fotogallery
29 foto

Una spedizione memorabile a Milano-Cortina per l'Italia, che chiude con trenta medaglie complessive e frantuma il record di 20 ottenuto a Lillehammer 1994. Ma quanto hanno guadagnato gli atleti azzurri andati a podio in questi Giochi invernali? Il totale che il Coni assegna ai nostri medagliati è di 6.570.000 euro, cifra dove ognuno dei 65 olimpionici riceve l'importo corrispondente alla medaglia vinta. Proviamo a fare i conti (per la prima volta esentasse)

IL MEGLIO DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA

ALTRE FOTOGALLERY

Il boom è anche social: Constantini +417% follower

Olimpiadi

Con le medaglie vinte a Milano-Cortina aumenta anche la popolarità degli atleti Azzurri, come...

28 foto

Musica e bellezza: le FOTO della cerimonia finale

Olimpiadi

Si è spenta la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. All'Arena di Verona si è svolta la...

73 foto

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia chiude 4^

Olimpiadi

30 medaglie per l'Italia a Milano-Cortina, un record storico clamoroso: gli azzurri chiudono al...

29 foto

Olimpiadi Invernali, medaglieri delle 25 edizioni

Olimpiadi

Milano-Cortina 2026 è con 30 medaglie (di cui 10 d'oro) la migliore spedizione di sempre per...

25 foto

Olimpiadi, Cerimonia di Chiusura: il programma

Olimpiadi

Manca sempre meno per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina...

11 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Eileen Gu: oro e lacrime per la nonna morta

    MILANO-CORTINA

    Eileen Gu, la star cino-americana dello sci freestyle, ha chiuso la sua seconda Olimpiade in modo...

    Chiusa Milano-Cortina, l'Italia saluta l'Olimpiade

    arena di verona

    Nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona si sono chiusi i XXV Giochi olimpici invernali di...

    USA ultimo oro, Canada ko nell'hockey

    milano-cortina

    Olimpiade, agli USA l'ultimo oro: 2-1 nella finale di hockey sul Canada. Il bob a 4 azzurro...