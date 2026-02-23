Una spedizione memorabile a Milano-Cortina per l'Italia, che chiude con trenta medaglie complessive e frantuma il record di 20 ottenuto a Lillehammer 1994. Ma quanto hanno guadagnato gli atleti azzurri andati a podio in questi Giochi invernali? Il totale che il Coni assegna ai nostri medagliati è di 6.570.000 euro, cifra dove ognuno dei 65 olimpionici riceve l'importo corrispondente alla medaglia vinta. Proviamo a fare i conti (per la prima volta esentasse)

