Pallamano, Azzurre contro Olanda e Svizzera

Settimana decisiva su Sky e in streaming su NOW per la nazionale italiana femminile di pallamano, attesa per gli ultimi e determinanti impegni delle qualificazioni ai Women’s EHF EURO 2026, gli Europei in programma dal 3 al 20 dicembre. Per l’Italia si tratta di un doppio appuntamento fondamentale per conquistare l’accesso alla fase finale della rassegna continentale.

Il 9 aprile in casa contro l’Olanda

Il primo match è in programma giovedì 9 aprile: alle 18 le azzurre affronteranno l’Olanda su Sky Sport Arena, nella sfida in programma al Palasport di Giugliano, in Campania. Il percorso di qualificazione si chiuderà poi domenica 12 aprile, quando l’Italia sarà impegnata alla Saalsporthalle di Zurigo contro la Svizzera, sempre alle 18, su Sky Sport Max. La pallamano sarà protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.