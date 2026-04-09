Pallamano, Azzurre contro Olanda e Svizzera per le qualificazioni a Euro 2026guida tv
Due sfide decisive per la nazionale italiana femminile di pallamano, per gli ultimi impegni delle qualificazioni ai Women’s EHF Euro 2026. Oggi, 9 aprile, Azzurre in casa contro l’Olanda (ore 18); il 12 aprile a Zurigo (ore 18), sul campo della Svizzera. Entrambe le partite da seguire live su Sky e in streaming su NOW
Settimana decisiva su Sky e in streaming su NOW per la nazionale italiana femminile di pallamano, attesa per gli ultimi e determinanti impegni delle qualificazioni ai Women’s EHF EURO 2026, gli Europei in programma dal 3 al 20 dicembre. Per l’Italia si tratta di un doppio appuntamento fondamentale per conquistare l’accesso alla fase finale della rassegna continentale.
Il 9 aprile in casa contro l’Olanda
Il primo match è in programma giovedì 9 aprile: alle 18 le azzurre affronteranno l’Olanda su Sky Sport Arena, nella sfida in programma al Palasport di Giugliano, in Campania. Il percorso di qualificazione si chiuderà poi domenica 12 aprile, quando l’Italia sarà impegnata alla Saalsporthalle di Zurigo contro la Svizzera, sempre alle 18, su Sky Sport Max. La pallamano sarà protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.
Rientrano Irene Stefanelli e Giulia Rossomando
L’Italia arriva da una vittoria netta a marzo contro la Bosnia Erzegovina, decisiva per certificare il terzo posto e rimanere in corsa per il passaggio del turno. A Giugliano, a distanza di un mese, lo staff tecnico fa a meno delle infortunate Francesca Luchin tra i pali e Asia Mangone sul versante dei terzini, assenze che si aggiungono a quella già nota del centrale Irene Fanton. Rientrano invece Irene Stefanelli nella batteria dei terzini e la mancina Giulia Rossomando nel reparto delle ali.