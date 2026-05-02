Un esempio, per tutti. Era questo Alex Zanardi, che con le sue tante vite, ci ha insegnato a non mollare mai. In un toccante post su Instagram, un’altra campionessa, Bebe Vio, lo ricorda con parole dolcissime: "Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la cultura della disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico e poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi. É stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita".