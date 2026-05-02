Alex Zanardì è morto a 59 anni, mondo dello sport in lutto
Il mondo dello sport dice addio a un campione vero: Alex Zanardi. Aveva 59 anni e nella sua storia sportiva è successo di tutto, dalla Formula 1 ai successi mondiali nella CART americana. Due gravissimi incidenti, il primo in auto gli costò nel 2001 l'amputazione delle gambe e il secondo, nel 2020, avvenne in handbike durante una manifestazione in Toscana. La sua forza d'animo, il sorriso e la capacità di reagire alle avversità sono la sua enorme eredità
La storia di un campionissimo che ci ha insegnato come si fa a non mollare mai ❤️
Per sempre Alex Zanardi: la storia umana e sportiva di un campione che non dimenticheremoVai al contenuto
Il dolore di Luca Mazzone
L'amico Luca Mazzone su Facebook, medaglia d'oro con lui nella prova di squadra a staffetta mista in handbike scrive sul suo social
L'incidente del 2020 e la nuova sfida
Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in Toscana, Alex perde il controllo della sua handbike e si scontra con un camion. Le ferite alla testa sono gravissime. Interventi e una lunghissima riabilitazione, poi il ritorno a casa con la famiglia che ha mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni fino alla notizia del suo decesso avvenuto il 1° maggio
La seconda vita di Zanardi: il paraciclismo e l'oro olimpico
Torna a correre in auto con comandi speciali, ma è nel paraciclismo - handbike - che trova una nuova dimensione che lo fanno diventare una leggenda. Ottiene ben 4 ori e 2 argenti paralimpici tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a diversi titoli mondiali.
Partecipa poi a diverse edizioni dell'Ironman, con record mondiali per la categoria disabili
Il dramma del Lausitzring nel 2001
Il 15 settembre 2001, durante una gara in Germania, la vita di Alex cambia per sempre. Dopo un testacoda in uscita dai box, la sua vettura viene centrata lateralmente ad altissima velocità. L'impatto nell'incidente è devastante: la macchina viene spezzata in due e Alex subisce l'amputazione di entrambe le gambe. Era arriva in ospedale con pochissimo sangue, ricevendo anche l'estrema unzione. Ma contro ogni previsione medica, sopravvive e da lì inizia un'altra storia
Il debutto in Formula nel 1991
Guidò per Jordan, Minardi e Lotus. Nonostante l'indiscusso talento, non trovò mai la macchina ideale per affermarsi davvero nella categoria regina. La sua consacrazione avviene negli USA nella serie CART con il team Ganassi: fa suoi due titoli mondiali (1997 e 1998), diventando un idolo delle folle grazie ai suoi sorpassi mozzafiato
Amatissimo da tutti per il suo coraggio e l'amore per lo sport
Dopo il secondo grave incidente durante una manifestazione in handbike e da allora, tra interventi chirurgici e riabilitazione, la famiglia aveva mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni. Bolognese, amatissimo da tutti per il suo coraggio e l'amore incondizionato per lo sport, Zanardi è morto il 1° maggio, la stessa data dell'addio ad Ayrton Senna nel 1994. E come la leggenda brasiliana, Alex aveva corso in Formula 1, ma in generale in pista si era dimostrato uno dei talenti più puri del motorsport degli anni '90
“Grazie di cuore per la vicinanza”
"La famiglia – si legge inoltre nel comunicato - ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto.Le informazioni relative alle esequie saranno comunicate successivamente. La famiglia"
Il comunicato della famiglia
L’agenzia Obiettivo 3 di Alex Zanardi, nata nel 2017 proprio su sua iniziativa con lo scopo di ‘reclutare, avviare e sostenere concretamente persone con disabilità ha pubblicato il comunicato della famiglia: "È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari"
È morto Alex Zanardi: l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni
Il mondo dello sport è in lutto: è morto a 59 anni l'ex pilota e atleta paralimpico. Lo annuncia la famiglia. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata