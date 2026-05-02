Dopo il secondo grave incidente durante una manifestazione in handbike e da allora, tra interventi chirurgici e riabilitazione, la famiglia aveva mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni. Bolognese, amatissimo da tutti per il suo coraggio e l'amore incondizionato per lo sport, Zanardi è morto il 1° maggio, la stessa data dell'addio ad Ayrton Senna nel 1994. E come la leggenda brasiliana, Alex aveva corso in Formula 1, ma in generale in pista si era dimostrato uno dei talenti più puri del motorsport degli anni '90