Alex Schwazer non sarà convocato dalla Federatletica per gli Europei di Birmingham di agosto (in diretta dal 10 al 16 su Sky e in streaming su NOW ), nonostante abbia firmato pochi giorni fa il record italiano nella maratona di marcia. "Ma io continuerò a marciare", le parole di Schwazer subito dopo la comunicazione federale

Sfuma il sogno di Alex Schwazer di partecipare ai prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera, che si svolgeranno a Birmingham in agosto (dal 10 al 16, in diretta su Sky e in streaming su NOW). Lo ha dichiarato lo stesso Schwazer all'agenzia Ansa: "Il direttore tecnico della nazionale di atletica, Antonio Latorre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei a Birmingham". Schwazer preferisce non alzare i toni: "Non voglio polemizzare: Latorre mi ha detto che la Federazione vuole portare i primi tre italiani classificati alla Coppa del mondo, è una scelta che rispetto. Per quel che mi riguarda io proseguo a marciare". Il 26 aprile scorso, Schwazer aveva stabilito il nuovo record italiano di marcia sulla distanza della maratona, a Kelsterbach, in Germania, con il tempo di 3h01'55".