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Italia, staffetta mista 4x100 qualificata ai Mondiali di atletica

Atletica

Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso firmano il quarto pass azzurro per Pechino 2027: gli azzurri della 4x100 mista hanno vinto il turno di ripescaggio alle World Relays di Gaborone con il tempo di 40.69

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Anche la staffetta mista italiana 4x100 si è qualificata per il Mondiale, in programma in Cina il prossimo anno. Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso con il tempo di 40.69 hanno vinto il turno di ripescaggio alle World Relays di Gaborone, in Botswana. E' il quarto pass per gli azzurri. Negli scorsi giorni avevano infatti ottenuto la qualificazione la 4x100 femminile, la 4x400 femminile e la 4x400 mista.

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