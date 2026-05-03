I funerali di Alex Zanardi si terranno martedì 5 maggio alle ore 11 a Padova, nella basilica di Santa Giustina. Per lo stesso giorno è stato proclamato lutto cittadino a Bologna, sua città natale, e a Noventa Padovana, dove viveva con la famiglia. Il ringraziamento della moglie Daniela e del figlio Niccolò: "Grati a tutti coloro che ci stanno dimostrando affetto e vicinanza"

Bandiere a mezz'asta a Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva e dove è morto venerdì 1° maggio a 59 anni. Al suo fianco come sempre la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che saluteranno il loro marito e papà martedì 5 maggio alle 11 nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. Per quel giorno, il sindaco di Noventa Marcello Bano ha proclamato il lutto cittadino. Nel 2021 il campione bolognese era tornato nel padovano, dove viveva ormai da oltre vent'anni, subito dopo aver lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano a seguito del secondo incidente. Anche a Bologna è previsto il lutto cittadino per martedì 5 maggio, proclamato dal sindaco Matteo Lepore. È il modo, spiega il Comune, per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina verso la scomparsa di Zanardi: per l'intera giornata di martedì, le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz'asta.