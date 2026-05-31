Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Piazza di Siena 2026: Piergiorgio Bucci vince il Gran Premio Roma

equitazione
©IPA/Fotogramma

L'Italia torna a vincere il Gran Premio Roma di Piazza di Siena dopo 9 anni. A trionfare è Piergiorgio Bucci con Pallieter vd N. Ranch. La vittoria italiana mancava dal 2018 quando ad affermarsi era stato Lorenzo De Luca. Settimo posto per Giulia Martinengo Marquet con Delta de l'Isle, decimo per Riccardo Pisani con Chacco’s Lawito PS

ascolta articolo

E' grande Italia a Piazza di Siena. Piergiorgio Bucci in sella a Pallieter vd N. Ranch ha vinto il Gran Premio Roma, riportando in Italia una vittoria che mancava dal 2018 quando a vincere fu Lorenzo De Luca con Halifax. Bucci, fra i cavalieri più in forma del momento,  ha chiuso il GP con un doppio netto, vincendo davanti ai tedeschi Sprehe su Toys e Vogel su Cloudio. Sono stati ben tre i binomi azzurri nei primi 10: oltre a Bucci anche Giulia Martinengo Marquet, settima con Delta de l'Isle, e Riccardo Pisani, decimo con Chacco’s Lawito PS. Per Bucci un'altra grande affermazione dopo quella nel Global Champions Tour di Città del Messico con il suo cavallo numero uno, Hantano, assente a Roma.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Atletica, due appuntamenti da non perdere su Sky

guida tv

Due grandi appuntamenti con l’atletica leggera su Sky e NOW: il World Athletics Continental Tour...

Bassino, rimossa la placca al ginocchio

Sci

La sciatrice azzurra è stata operata in artroscopia presso la 'Casa di Cura La Madonnina' di...

SailGP per la prima volta a Roma dal 2027

la novita'

SailGP tornerà in Italia nella prossima stagione con uno storico debutto nella Capitale per...

Iapichino al fianco di Lamborghini Temerario

l'intervista

Protagonista del nuovo video Lamborghini "The Moment Before Performance", Larissa Iapichino ha...

Mattia Furlani, escluse lesioni: stop di 10 giorni

Atletica

Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS