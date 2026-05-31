Piazza di Siena 2026: Piergiorgio Bucci vince il Gran Premio Romaequitazione
L'Italia torna a vincere il Gran Premio Roma di Piazza di Siena dopo 9 anni. A trionfare è Piergiorgio Bucci con Pallieter vd N. Ranch. La vittoria italiana mancava dal 2018 quando ad affermarsi era stato Lorenzo De Luca. Settimo posto per Giulia Martinengo Marquet con Delta de l'Isle, decimo per Riccardo Pisani con Chacco’s Lawito PS
E' grande Italia a Piazza di Siena. Piergiorgio Bucci in sella a Pallieter vd N. Ranch ha vinto il Gran Premio Roma, riportando in Italia una vittoria che mancava dal 2018 quando a vincere fu Lorenzo De Luca con Halifax. Bucci, fra i cavalieri più in forma del momento, ha chiuso il GP con un doppio netto, vincendo davanti ai tedeschi Sprehe su Toys e Vogel su Cloudio. Sono stati ben tre i binomi azzurri nei primi 10: oltre a Bucci anche Giulia Martinengo Marquet, settima con Delta de l'Isle, e Riccardo Pisani, decimo con Chacco’s Lawito PS. Per Bucci un'altra grande affermazione dopo quella nel Global Champions Tour di Città del Messico con il suo cavallo numero uno, Hantano, assente a Roma.