E' grande Italia a Piazza di Siena. Piergiorgio Bucci in sella a Pallieter vd N. Ranch ha vinto il Gran Premio Roma, riportando in Italia una vittoria che mancava dal 2018 quando a vincere fu Lorenzo De Luca con Halifax. Bucci, fra i cavalieri più in forma del momento, ha chiuso il GP con un doppio netto, vincendo davanti ai tedeschi Sprehe su Toys e Vogel su Cloudio. Sono stati ben tre i binomi azzurri nei primi 10: oltre a Bucci anche Giulia Martinengo Marquet, settima con Delta de l'Isle, e Riccardo Pisani, decimo con Chacco’s Lawito PS. Per Bucci un'altra grande affermazione dopo quella nel Global Champions Tour di Città del Messico con il suo cavallo numero uno, Hantano, assente a Roma.