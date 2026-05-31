Rimini Wellness 2026. Hyrox e integrazione, le nuove passioni del fitness

Ora, vi starete chiedendo: ma come funziona? A scriverlo è molto semplice ma vi garantiamo che è molto impegnativo. Si tratta di un percorso di otto chilometri di corsa, divisi in otto frazioni di un chilometro alternati a otto stazioni funzionali dove fare degli esercizi . La prova è standard per tutti, identica per ogni gara e atleta. Insomma un mix tra corsa, cross fit e allenamento funzionale. Ci sono appassionati di fitness, che hanno scoperto Hyrox e di fatto non lo mollano più. Ci sono atleti professionisti di altri sport che nel tempo libero o per preparazione lo praticano anche perché l’allenamento funzionale è utile anche per altre discipline.

Ex calciatori, come il “nostro” Paolo Di Canio, che da grande appassionato di fitness si è cimentato nella prova di domenica con ottimi risultati dopo mesi di allenamento. Infine ovviamente atleti professionisti che fanno dell’Hyrox la loro disciplina principale, come Alessia Donati, classe ’97 bergamasca, una dei punti di riferimento in Italia. “Hyrox è la fitness race più in voga al momento. E’ bellissimo. Ho iniziato a praticarlo quasi per caso nel 2023, quando ancora non era così famoso. Mi ha affascinato da subito e mi sono buttata in questa avventura anche perché, avendo fatto atletica leggera, non mi ha spaventato. A Milano tre anni fa ho vinto la prima gara e mi sono qualificata ai Mondiali”. Donati rappresenterà l’Italia al Mondiale in Svezia (a Stoccolma) che si terrà a fine giugno. “Farò tre gare", ha detto, "la singola, la doppia e la doppia mista. Sarà impegnativo e nella mia testa c’è l’obiettivo di fare bene visto che mi sono preparata bene. E poi sono ambiziosa quindi…”. Alessia è ambasciatrice dell’Hyrox e regala qualche consiglio per chi volesse provare: “Possono gareggiare tutti. La preparazione? Un mix di corsa, forza e base aerobica. Chiaramente cambiano solo i tempi tra pro e non, ma lo possono approcciare tutti”. Hyrox che passione! Ma attenzione. Per poterlo praticare a buoni livelli servono preparazione, allenamento ed un'ottima integrazione. Abbiamo visto anche nel mondo dello sport professionistico come, ad esempio, il caldo di questi periodi possa influire negativamente sulle prestazioni.