Olimpionici e leggende dello sport al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica

Piazza del Quirinale, illuminata di tricolore per l’occasione, ospiterà martedì 2 giugno l’evento “I Volti della Repubblica”, nel corso del quale verranno ripercorsi ottanta anni di storia del nostro Paese con la partecipazione di artisti del mondo della musica, danza, teatro e cinema e con i campioni dello sport italiano. Tra gli atleti olimpici, guidati dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, ci saranno Arianna Fontana e Federica Brignone, reduci dai successi dei Giochi Invernali di Milano Cortina, Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Antonella Palmisano (atletica), Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (canoa), Stefano Oppo e Giacomo Gentili (canottaggio), Filippo Ganna e Francesco Lamon (ciclismo), Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa e Angela Andreoli (ginnastica), Manuel Frigo (nuoto), Giorgio Malan (pentathlon moderno), Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi (scherma), Simone Alessio e Vito Dell'Aquila (taekwondo), Federico Nilo Maldini e Paolo Monna (tiro a segno), Diana Bacosi e Silvana Stanco (tiro a volo), Lorenzo Marsaglia (tuffi), Caterina Banti e Ruggero Tita (vela). La delegazione del mondo paralimpico, guidata dal Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, sarà composta da Bebe Vio, Martina Caironi, Ana Maria Vitelaru, Stefano Travisani, Mirko Testa, Alessia Scortechini, Sara Morganti, Stefano Meoli, Andrea Liverani, Edoardo Giordan, Giulia Ghiretti, Martina Caironi, Antonino Bossolo e Simone Barlaam. Presenti anche numerosi campioni del passato. Tra questi i calciatori Giuseppe Bergomi, Marco Tardelli e Alessandro Del Piero, protagonisti dei trionfi azzurri ai Mondiali del 1982 e del 2006 seguiti da vicino da due predecessori del Presidente Mattarella, Sandro Pertini e Giorgio Napolitano. Ci saranno inoltre Jury Chechi, Anzhelika Savrayuk, Manuela Di Centa, Fabio Meraldi, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Maurizio Damilano, Gabriella Dorio, Stefano Tilli, Giuseppe Gibilisco, Diego Nargiso e Andrea Lo Cicero.