Molmenti: "La canoa italiana è sempre più forte. Dopo gli Europei, vogliamo le Olimpiadi"

Nove medaglie, il miglior risultato di sempre dell’Italia agli Europei di canoa slalom. Daniele Molmenti, oro olimpico a Londra 2012 e oggi direttore sportivo della Nazionale, racconta a Sky Sport Insider la crescita del movimento, il mix tra veterani e giovani, le difficoltà della dual career, la mancanza di un canale artificiale in Italia e la strada da fare per arrivare a conquistare un oro alle Olimpiadi