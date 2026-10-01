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l'intervista

Molmenti: "La canoa italiana è sempre più forte. Dopo gli Europei, vogliamo le Olimpiadi"

Emiliano Tomasini
©Ansa

Nove medaglie, il miglior risultato di sempre dell’Italia agli Europei di canoa slalom. Daniele Molmenti, oro olimpico a Londra 2012 e oggi direttore sportivo della Nazionale, racconta a Sky Sport Insider la crescita del movimento, il mix tra veterani e giovani, le difficoltà della dual career, la mancanza di un canale artificiale in Italia e la strada da fare per arrivare a conquistare un oro alle Olimpiadi

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