la riflessione
Il tempo non fa sconti neanche a Cristiano Ronaldo
Per 23 anni Cristiano Ronaldo è stato un intoccabile della Nazionale portoghese. Jorge Jesus ha scelto di cambiare approccio, lasciando CR7 in panchina e rivendicando la propria scelta. La risposta di Cristiano, partito per Madrid, riapre una questione inevitabile: anche per i più grandi, prima o poi, arriva il momento di fare i conti con il tempo
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