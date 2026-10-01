Il tempo non fa sconti neanche a Cristiano Ronaldo

Per 23 anni Cristiano Ronaldo è stato un intoccabile della Nazionale portoghese. Jorge Jesus ha scelto di cambiare approccio, lasciando CR7 in panchina e rivendicando la propria scelta. La risposta di Cristiano, partito per Madrid, riapre una questione inevitabile: anche per i più grandi, prima o poi, arriva il momento di fare i conti con il tempo