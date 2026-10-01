Macura: "Treviso per me è come una seconda casa"

L'amore del pubblico una delle ragioni dei 31 punti segnati dalla guardia della Nutribullet nel primo turno di campionato, indiscusso leader tecnico e carismatico della squadra veneta. E dire che in estate avrebbe potuto scegliere altre destinazioni, ma l'affetto per Treviso era troppo grande per non tornare. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
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