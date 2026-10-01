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il novelliere

La vita da 'home run' di Darryl Strawberry

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Un atleta senza compromessi, tanto forte e talentuoso sul campo da baseball quanto sregolato e eccessivo fuori dal terreno di gioco. Una carriera piena di luci e ombre, comunque ricca di successi, e una seconda vita da ministro cristiano per riportare le persone smarrite sulla via della rettitudine

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