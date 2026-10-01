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In Serie A si attacca e si produce di più: analisi dei numeri dopo le prime 5 giornate

Luca Mastrorilli

Dopo aver analizzato i numeri relativi al tempo effettivo di gioco, ci soffermiamo oggi su un secondo aspetto che sembra essere cambiato in queste prime cinque giornate, cercando di capire dai numeri se effettivamente qualcosa abbia preso una diversa piega: la produzione offensiva. E anche in questo caso le statistiche sembrano lampanti

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