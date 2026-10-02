Derkach: "Penso già alla prossima medaglia"

La triplista azzurra, oro agli Europei di Birmingham, racconta a Sky: “La medaglia è arrivata e adesso è il momento di pensare già alla prossima. Sono in una fase rigenerativa della stagione, non tanto a livello fisico quanto mentale ed emotivo: la stanchezza che mi ritrovo adesso è figlia di un 2025 molto difficile. Il prossimo obiettivo sarà sicuramente quello degli Europei indoor a marzo, poi a lungo termine c’è quello olimpico”