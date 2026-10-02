Il campione azzurro ricorda a Sky i suoi successi dopo il recente ritiro, partendo dai bronzi di Milano-Cortina: “Raggiungere l’obiettivo della medaglia a squadre mi ha dato enorme soddisfazione. Ci tenevo tanto a chiudere la carriera lasciando qualcosa allo sci di fondo dopo aver ricevuto tanto negli anni”. E sul futuro, che lo vedrà impegnato con un ruolo in Federazione: “Di base c’è un sistema che ha la possibilità di esprimersi al meglio”