Filippo Tortu fa un bilancio della sua stagione e fissa gli obiettivi per il futuro: “È stato un anno complicato, avevo bisogno di staccare ma ora riprendo la preparazione”, dice a Sky. “L’obiettivo sono i Mondiali di settembre: dovrò rimboccarmi le maniche per arrivarci al meglio. Non ho perso la rotta, so quello che valgo e che posso fare: sono certo che quest’anno tornerò ai livelli che mi competono. Berruti l’atleta a cui mi sono sentito più vicino: era un romantico dello sport e anche io seguo quella strada”