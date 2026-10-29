Incidente ferroviario, morta saltatrice di 24 anni

Tra le 69 vittime dell’incidente ferroviario verificatosi ieri vicino a Toledo, anche una giovane sportiva: Julieta Gallego, 24 anni, atleta specialista del salto in lungo. Il cordoglio della Federazione spagnola di atletica e del suo club di appartenenza: "Con il cuore stretto dal dolore, farai sempre parte della nostra famiglia" INCIDENTE FERROVIARIO SPAGNA: LE NEWS

C'era anche Julieta Gallego, atleta spagnola di 24 anni specialista del salto in lungo, tra le vittime del tragico incidente ferroviario verificatosi ieri a Urda, in provincia di Toledo, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia, che ha provocato 69 vittime. La notizia è stata confermata dalla Federazione spagnola di atletica leggera (Rfea) e dall'AD Sprint, il club di Madrid di cui faceva parte. Gallego aveva compiuto 24 anni il 9 ottobre e risiedeva in Germania. Nel 2023 aveva raggiunto i 5,90 metri nel salto in lungo ai Campionati spagnolo under 23 disputati ad Antequera, in Andalusia.

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I messaggi di cordoglio per Julieta Gallego "La famiglia dell'atletica spagnola si unisce al dolore per la scomparsa di Julieta Gallego nell'incidente ferroviario avvenuto a Urda", ha scritto la Rfea sui social, nell'esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, alle persone care e ai compagni di squadra. "Profondo cordoglio" è stato espresso anche dal club AD Sprint, che ha parlato di "cuore stretto dal dolore", rivolgendo ai familiari dell'atleta "le più sentite condoglianze". "Riposa in pace Julieta. Farai sempre parte della nostra famiglia Sprint", si legge nel messaggio della società.