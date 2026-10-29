Incidente ferroviario, morta saltatrice di 24 anni

Julieta Gallego, atleta di 24 anni muore nell'incidente ferroviario in Spagnaspagna
Tra le 69 vittime dell’incidente ferroviario verificatosi ieri vicino a Toledo, anche una giovane sportiva: Julieta Gallego, 24 anni, atleta specialista del salto in lungo. Il cordoglio della Federazione spagnola di atletica e del suo club di appartenenza: "Con il cuore stretto dal dolore, farai sempre parte della nostra famiglia"
C'era anche Julieta Gallego, atleta spagnola di 24 anni specialista del salto in lungo, tra le vittime del tragico incidente ferroviario verificatosi ieri a Urda, in provincia di Toledo, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia, che ha provocato 69 vittime. La notizia è stata confermata dalla Federazione spagnola di atletica leggera (Rfea) e dall'AD Sprint, il club di Madrid di cui faceva parte. Gallego aveva compiuto 24 anni il 9 ottobre e risiedeva in Germania. Nel 2023 aveva raggiunto i 5,90 metri nel salto in lungo ai Campionati spagnolo under 23 disputati ad Antequera, in Andalusia.
I messaggi di cordoglio per Julieta Gallego
"La famiglia dell'atletica spagnola si unisce al dolore per la scomparsa di Julieta Gallego nell'incidente ferroviario avvenuto a Urda", ha scritto la Rfea sui social, nell'esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, alle persone care e ai compagni di squadra. "Profondo cordoglio" è stato espresso anche dal club AD Sprint, che ha parlato di "cuore stretto dal dolore", rivolgendo ai familiari dell'atleta "le più sentite condoglianze". "Riposa in pace Julieta. Farai sempre parte della nostra famiglia Sprint", si legge nel messaggio della società.
Copa del Rey rinviata, il minuto di silenzio del Real
In Spagna è grande la commozione dopo il disastroso incidente ferroviario verificatosi ieri, mercoledì 28 ottobre, non lontano da Toledo. Lo scontro tra due treni ad alta velocità ha provocato 69 vittime e oltre 100 feriti di cui diversi in gravi condizioni. La Federcalcio spagnola ha immediatamente rinviato le partite di Copa del Rey, in programma nella serata di ieri. Il Real Madrid ha invece voluto ricordareo le vittime con un minuto di silenzio prima dell'allenamento nel suo centro sportivo di Valdebebas.
Incidente treni Spagna, l'omaggio del Real Madrid
Grande commozione in Spagna per il disastro ferroviario avvenuto mercoledì vicino a Toledo, lo scontro tra due treni ad alta velocità che ha provocato almeno 68 morti e 100 feriti. La Federcalcio ha rinviato le partite di Copa del Rey, mentre il Real Madrid ha ricordato le vittime con un minuto di silenzio prima dell'allenamento. Anche prima del fischio d'inizio delle partite delle coppe europee femminili è stato dedicato un omaggio alle vittime dell'incidente INCIDENTE TRENI IN SPAGNA, RINVIATA LA COPA DEL REY