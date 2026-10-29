Incidente ferroviario, morta saltatrice di 24 anni

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Julieta Gallego, atleta di 24 anni muore nell'incidente ferroviario in Spagna

spagna

Tra le 69 vittime dell’incidente ferroviario verificatosi ieri vicino a Toledo, anche una giovane sportiva: Julieta Gallego, 24 anni, atleta specialista del salto in lungo. Il cordoglio della Federazione spagnola di atletica e del suo club di appartenenza: "Con il cuore stretto dal dolore, farai sempre parte della nostra famiglia"

INCIDENTE FERROVIARIO SPAGNA: LE NEWS

C'era anche Julieta Gallego, atleta spagnola di 24 anni specialista del salto in lungo, tra le vittime del tragico incidente ferroviario verificatosi ieri a Urda, in provincia di Toledo, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia, che ha provocato 69 vittime. La notizia è stata confermata dalla Federazione spagnola di atletica leggera (Rfea) e dall'AD Sprint, il club di Madrid di cui faceva parte. Gallego aveva compiuto 24 anni il 9 ottobre e risiedeva in Germania. Nel 2023 aveva raggiunto i 5,90 metri nel salto in lungo ai Campionati spagnolo under 23 disputati ad Antequera, in Andalusia.

I messaggi di cordoglio per Julieta Gallego

"La famiglia dell'atletica spagnola si unisce al dolore per la scomparsa di Julieta Gallego nell'incidente ferroviario avvenuto a Urda", ha scritto la Rfea sui social, nell'esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, alle persone care e ai compagni di squadra. "Profondo cordoglio" è stato espresso anche dal club AD Sprint, che ha parlato di "cuore stretto dal dolore", rivolgendo ai familiari dell'atleta "le più sentite condoglianze". "Riposa in pace Julieta. Farai sempre parte della nostra famiglia Sprint", si legge nel messaggio della società. 

Il cordoglio del club di appartenenza di Julieta Gallego

Copa del Rey rinviata, il minuto di silenzio del Real

In Spagna è grande la commozione dopo il disastroso incidente ferroviario verificatosi ieri, mercoledì 28 ottobre, non lontano da Toledo. Lo scontro tra due treni ad alta velocità ha provocato 69 vittime e oltre 100 feriti di cui diversi in gravi condizioni. La Federcalcio spagnola ha immediatamente rinviato le partite di Copa del Rey, in programma nella serata di ieri. Il Real Madrid ha invece voluto ricordareo le vittime con un minuto di silenzio prima dell'allenamento nel suo centro sportivo di Valdebebas.

FOTOGALLERY

1/9
Liga

Incidente treni Spagna, l'omaggio del Real Madrid

Grande commozione in Spagna per il disastro ferroviario avvenuto mercoledì vicino a Toledo, lo scontro tra due treni ad alta velocità che ha provocato almeno 68 morti e 100 feriti. La Federcalcio ha rinviato le partite di Copa del Rey, mentre il Real Madrid ha ricordato le vittime con un minuto di silenzio prima dell'allenamento. Anche prima del fischio d'inizio delle partite delle coppe europee femminili è stato dedicato un omaggio alle vittime dell'incidente INCIDENTE TRENI IN SPAGNA, RINVIATA LA COPA DEL REY

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Incidente ferroviario, morta saltatrice di 24 anni

spagna

Tra le 69 vittime dell’incidente ferroviario verificatosi ieri vicino a Toledo, anche una giovane...

Il podio di Franco Bragagna - 25^ puntata

vodcast

Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend,...

Judo, il Grand Slam di Abu Dhabi su Sky: la guida

guida tv

Appuntamento su Sky e NOW con l'Abu Dhabi Grand Slam 2026. Dal 29 al 31 ottobre alla Mubadala...

Champions pallanuoto, Pro Recco e Brescia su Sky

guida tv

Torna la Champions League di pallanuoto con la seconda giornata della prima fase. In acqua le due...

Bruni lascia Luna Rossa e passa ad Alinghi

america's cup

Francesco Bruni lascia Luna Rossa ed approda al Team Alinghi in vista dell'America's Cup 2027, in...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS