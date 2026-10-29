Incidente ferroviario in Spagna, il Real Madrid ricorda le vittime in allenamento. FOTO

Grande commozione in Spagna per il disastro ferroviario avvenuto mercoledì vicino a Toledo, lo scontro tra due treni ad alta velocità che ha provocato almeno 68 morti e 100 feriti. La Federcalcio ha rinviato le partite di Copa del Rey, mentre il Real Madrid ha ricordato le vittime con un minuto di silenzio prima dell'allenamento. Anche prima del fischio d'inizio delle partite delle coppe europee femminili è stato dedicato un omaggio alle vittime dell'incidente

INCIDENTE TRENI IN SPAGNA, RINVIATA LA COPA DEL REY