Incidente ferroviario in Spagna, il Real Madrid ricorda le vittime in allenamento. FOTO
Grande commozione in Spagna per il disastro ferroviario avvenuto mercoledì vicino a Toledo, lo scontro tra due treni ad alta velocità che ha provocato almeno 68 morti e 100 feriti. La Federcalcio ha rinviato le partite di Copa del Rey, mentre il Real Madrid ha ricordato le vittime con un minuto di silenzio prima dell'allenamento. Anche prima del fischio d'inizio delle partite delle coppe europee femminili è stato dedicato un omaggio alle vittime dell'incidente
- Il bilancio parla al momento di 68 morti e 100 feriti dopo lo scontro sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia tra un treno Renfe con un convoglio di Iryo che era fermo sui binari.
- La collisione è avvenuta fra le località di Los Yebenes e Urda, in provincia di Toledo, in Castiglia la Mancia, poco dopo le 9 di mercoledì mattina. Almeno due vagoni sono caduti in una scarpata a seguito dell'impatto
- Era arrivata immediatamente la decisione della RFEF (la Federazione calcistica spagnola) di sospendere tutte le 24 partite del primo turno di Coppa del Re previste nella giornata di mercoledì.
- Il Real ha invece destinato il suo tributo prima dell'allenamento a Valdebebas
- Tutti i giocatori e lo staff tecnico, stretti in cerchio, hanno riservato un minuto di silenzio per le vittime del disastro ferroviario
- Anche le ragazze del Real Madrid, impegnate in Champions contro il Bayern Monaco, hanno osservato il loro tributo prima del fischio d'inizio
- Omaggio anche dalla squadra femminile della Real Sociedad che è scesa in campo contro il Fenerbahce