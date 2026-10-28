Incidente treni Spagna, rinviata la Copa del Rey

Secondo il bilancio ufficiale provvisorio sono almeno sessantaquattro le vittime della collisione sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia, in provincia di Toledo, fra un treno Ave di Renfe e un convoglio della compagnia Iryo, che viaggiava nella stessa direzione. Secondo le prime ricostruzioni, un treno della società statale Renfe avrebbe investito un convoglio della compagnia privata Iryo, fermo sulla linea dell'alta velocità, per cause in corso di accertamento. La collisione è avvenuta fra le località di Los Yebenes e Urda, in provincia di Toledo, in Castiglia la Mancia, poco dopo le 9 di questa mattina. Almeno due vagoni sono caduti in una scarpata a seguito dell'impatto. L’ipotesi alla base della tragedia è quello di un errore umano.