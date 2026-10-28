Incidente treni Spagna, rinviata la Copa del Rey

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Spagna, rinviate le partite di Copa del Rey per l'incidente ferroviario

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La decisione dopo lo scontro tra due treni ad alta velocità nella provincia di Toledo che ha provocato almeno 64 morti in Spagna: rinviate le 24 partite in programma nel pomeriggio e questa sera in segno di rispetto di tutte le vittime

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Secondo il bilancio ufficiale provvisorio sono almeno sessantaquattro le vittime della collisione sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia, in provincia di Toledo, fra un treno Ave di Renfe e un convoglio della compagnia Iryo, che viaggiava nella stessa direzione. Secondo le prime ricostruzioni, un treno della società statale Renfe avrebbe investito un convoglio della compagnia privata Iryo, fermo sulla linea dell'alta velocità, per cause in corso di accertamento. La collisione è avvenuta fra le località di Los Yebenes e Urda, in provincia di Toledo, in Castiglia la Mancia, poco dopo le 9 di questa mattina. Almeno due vagoni sono caduti in una scarpata a seguito dell'impatto. L’ipotesi alla base della tragedia è quello di un errore umano.

Spagna, rinviata la Copa del Rey: il comunicato

"In segno di rispetto e solidarietà con tutte le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina presto nella provincia di Toledo -si legge nel comunicato della Federazione calcistica spagnola- la RFEF ha sospeso tutte le 24 partite del primo turno della Coppa del Re, originariamente previste per questo pomeriggio e questa sera. La RFEF comunicherà nei prossimi giorni il calendario rivisto del torneo e gli orari definitivi di inizio delle partite rinviate. L'intera famiglia del calcio spagnolo resta unita nel dolore per questa tragedia e offre il suo pieno supporto alle autorità per assistere le vittime di questo devastante incidente”. Tra le squadre di Liga che avrebbero dovuto scendere in campo c'erano Betis, Valencia e Celta.

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